현장 애로사항 청취도

백학선 청장이 여수바다파출소를 방문해 현장 근무자들과 소통하며 애로사항을 청취하고 있다. 서해해경청 제공 AD 원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 지난 26일 군산지역 해양안전 특별점검에 이어 30일에도 여수 지역 주요 현장을 방문해 해양사고 예방을 위한 현장 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.

이번 점검은 해양안전 특별관리기간(2월 1일~3월 31일)과 봄 행락철 도래에 따른 해양활동 증가로 해양사고 위험이 높아짐에 따라, 현장 중심의 선제적 대응 체계를 강화하고 안전관리 실태를 점검하기 위해 실시됐다.

먼저 여수바다파출소를 방문한 백학선 청장은 연안구조정 운용상황과 해양사고 대응 준비 태세를 점검하고, 현장 근무자들과의 소통을 통해 애로사항을 청취했다.

이어 여수항VTS(해상교통관제센터)를 찾아 선박 통항 관리 현황을 확인하고, 낚시어선 등 다중이용 선박 통항 증가에 따른 해상교통 안전관리 실태를 집중 점검하며 사고 예방에 만전을 기할 것을 강조했다.

또 현장 근무자들을 격려하며 국민의 생명과 안전을 지키는 최일선에서 책임감을 갖고 임무를 수행해 줄 것을 당부했다.

백학선 청장은 "해양안전 특별관리기간 종료시까지 예방 중심의 안전관리에 최선을 다해야 한다"며 "특히 봄철 해양활동 증가에 대비해 현장 대응태세를 한층 강화해 달라"고 말했다.

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서해지방해양경찰청은 해양안전 특별관리기간 종료 후에도, 해양사고 예방을 위한 현장검검과 안전관리를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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