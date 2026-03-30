정책금융 24.3조로 확대…추가 증액도 검토

100조+α 시장안정 프로그램 가동

금융권 53조 공급·보험료 할인

금융당국이 중동 사태 장기화에 따른 실물경제 충격을 최소화하기 위해 정책금융 지원을 대폭 확대한다. 피해 기업과 협력업체 지원을 위한 정책금융 프로그램 규모를 4조원 늘리고, 시장 불안에 대응하기 위한 자금 공급도 추가 확대할 방침이다. 금융시장 안정을 위해 국내외 시장을 24시간 모니터링하고, 시장안정 프로그램 자금 역시 적극적으로 집행하기로 했다.

경영위기 소상공인ㆍ 서민취약계층의 선제적ㆍ복합지원을 위한 업무 협약식이 27일 서울 중구 은행회관중회의실에서 열렸다. 행사에 참석한 이억원 금융위원장이 인사말을 하고 있다. 2026.03.27 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

정부는 30일 이억원 금융위원장 주재로 '중동상황 관련 금융부문 비상대응체계 가동을 위한 금융권 간담회'를 열고 이 같은 대응 방안을 논의했다. 이날 회의에는 금융감독원과 정책금융기관, 주요 금융지주 및 금융협회가 참석해 중동 사태 이후 금융시장 동향을 점검하고 민생·실물경제 지원 및 금융시장 안정 방안을 집중 논의했다.

이 위원장은 모두발언에서 "중동 전쟁이 4주 이상 지속되며 금융시장과 실물경제 전반에 복합적인 충격이 확대될 수 있는 엄중한 상황"이라며 "정부는 중대한 위기 발생 가능성에 선제적으로 대응하고자 범정부 "비상경제 대응체계"를 가동했고 금융권도 최악의 상황까지 포함한 빈틈없는 준비 태세를 갖추어야 할 때"라고 강조했다.

이에 정부는 금융안정반 산하에 '금융부문 비상대응 태스크포스(TF)'를 구성하고 ▲민생·실물경제 자금지원 ▲금융시장 안정 ▲금융산업 리스크 관리 등을 추진할 방침이다.

우선 피해기업 지원을 위해 정책금융 프로그램 규모를 기존보다 4조원 늘린 24조3000억원으로 확대하고 소진 속도를 살핀 뒤 공급규모를 추가로 늘릴 방침이다. 이와 함께 서민과 소상공인 등 취약계층에는 저금리 정책금융 상품을 통해 긴급 자금 지원을 강화할 방침이다.

금융시장 안정 조치도 강화된다. 정부는 '100조원+α 시장안정 프로그램'을 중심으로 필요시 즉각적인 자금 투입에 나서고, 시장 상황 장기화에 대비해 추가 확대 방안도 마련해둔 상태다. 아울러 금융시장과 금융회사 건전성 지표를 면밀히 모니터링하고, 스트레스테스트를 실시하기로 했다.

금융권도 위기 대응에 동참한다는 뜻을 밝혔다. 5대 금융지주와 은행권은 피해기업 지원을 위해 총 53조원+a 규모의 자금을 공급하고, 기존 대출에 대해서는 만기 연장과 상환 유예, 금리 및 수수료 인하 등을 추진하기로 했다.

정책금융기관은 석유공사의 원활한 원유 확보를 위해 산업은행과 수출입은행이 함께 석유공사에 대한 유동성 지원을 추진할 계획이다.

보험업권은 보험료 납입 유예(최대 3개월), 보험금 신속 지급, 보험계약대출 이자 상환 유예 등을 추진한다. 특히 손해보험업계는 유가 급등과 에너지 절약 기조를 반영해 차량 운행 감소에 따른 사고율 하락 등을 고려한 자동차 보험료 할인 방안과 영업용 차량 보험료 우대 정책도 마련할 계획이다.

여신금융업권은 주유 특화 신용카드 이용 시 추가 할인이나 캐시백을 제공하고, 유가 상승으로 부담이 커진 화물운송업계를 위해 화물차 할부금융 원금 상환 유예도 추진한다. 이와 함께 서민 교통비 부담 완화를 위해 대중교통 특화 카드 이용 시 교통 요금을 추가로 지원하겠다고 했다.

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이 위원장은 "금융은 '실물경제의 방파제'라는 생각으로 전 금융권이 '하나의 팀'이 되어 대응해야 한다"고 강조했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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