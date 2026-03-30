전남광주 통합특별시 교육감 선거에 출마한 정성홍 예비후보가 30일 광주시교육청에서 장관호 예비후보 측에 후보 단일화를 공식 제안하는 기자회견을 결고 있다. 정성홍 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

전남광주 통합특별시 교육감 선거에 출마한 정성홍 예비후보가 30일 장관호 예비후보 측에 후보 단일화를 공식 제안했다.

정 후보와 장 후보는 각각 전국교직원노동조합 광주지부장과 전남지부장 출신으로, 광주와 전남 지역 사회노동단체 추천 단일후보로 뽑혔다.

정 후보는 이날 광주시교육청에서 기자회견을 열고 "양 지역 공천위원회가 함께 참여하는 후보단일화 추진 기구를 조속히 구성해 오는 4월 20일 이전까지 단일화를 마무리하자"고 말했다. 이어 "단순 후보 선출이 아니라 선거 승리와 교육 개혁을 함께 이끌 수 있는 '원팀' 형성에 단일화 목적을 둬야 한다"고 강조했다.

정 후보는 "광주와 전남의 진보 교육을 대표할 단일 후보가 언제 어떻게 만들어지는지에 대한 시민 관심이 매우 높다"며 "현직 교육감들의 부패와 무능을 심판할 수 있는 선거가 되도록 힘을 모아야 한다"고 말했다.

광주와 전남 진보 진영 단일 후보로 각각 뽑힌 정 후보와 장 후보는 그동안 통합 단일화의 당위성에 대해서는 찬성하면서도 단일화에 별다른 진척을 보이지 못했다.

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정 후보는 김용태·오경미씨와 단일화한 이후 이들로부터 적극적인 지원을 받지 못하고 있으며, 장 후보는 단독 후보로 선출되는 과정에서 경쟁 후보였던 김해룡씨로부터 강한 반발을 사며 잡음이 일었다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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