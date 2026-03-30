우수 농·특산물 널리 알려

농가 소득 증대에도 기여

경남 창녕군은 제31회 부곡온천축제 연계행사로 펼쳐진 우포따오기장터에서 지난 28일부터 29일까지 '가족과 함께하는 양파김치 담그기 체험행사'를 개최했다.

우포따오기 장터는 지역 농업인들이 직접 생산한 농산물과 지역 가공품 등 다양한 제품을 판매하며 축제장에서 큰 호응을 얻고, 농가 소득 증대에도 기여하고 있다.

가족과 함께하는 양파김치 담그기 체험 큰 호응. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

양파 시배지 창녕에서 개최한 이번 체험행사는 여수, 의령, 부산 등 전국에서 30개 팀, 82명이 참가했으며, 온 가족이 다 같이 창녕 양파를 활용해 양파김치를 직접 만들어 보고, 시식하는 시간을 가졌다. 지난해에 이어 올해도 참가 신청이 하루 만에 마감될 정도로 높은 인기를 보였다.

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군 관계자는 "창녕의 대표 축제인 제31회 부곡온천 축제에서 창녕 양파를 활용한 다양한 즐길 거리로 관광객들에게 창녕 양파만의 매력을 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 창녕의 우수 농특산물을 널리 알리고, 즐거운 체험 기회를 제공해 다시 찾는 장터로 거듭나길 바란다"고 밝혔다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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