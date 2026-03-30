스타트업 발굴·디지털 전환·경영 컨설팅 통합 지원

제주 관광산업의 혁신과 지속 가능한 성장을 지원할 '제주관광가치성장지원센터'가 출범했다. 제주특별자치도관광협회는 제주종합비즈니스센터에서 '업무협약 및 제주관광가치성장지원센터 현판식'을 열고 관광산업 통합 지원 거점 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다.

제주특별자치도관광협회는 제주종합비즈니스센터에서 '업무협약 및 제주관광가치성장지원센터 현판식'을 열고 관광산업 통합 지원 거점 운영에 들어갔다고 밝혔다. 제주특별자치도관광협회 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 오영훈 제주도지사를 비롯해 관광 및 연관 산업 분야 43개 기관·단체 관계자들이 참석해 다자간 업무협약을 체결했다. 협약에는 관광 및 관광연관 산업의 성장 지원과 협력, 산업 간 융합 및 연계사업 발굴, 신규 비즈니스 모델 확산, 지속가능한 제주 성장 기반 마련을 위한 공동과제 발굴 등이 담겼다.

협회는 이번 협약이 지난 19일 출범한 제주관광전략회의와 연계해 논의된 과제를 실행으로 옮기기 위한 기반이라고 설명했다. 아울러 이날 현판식을 통해 통합 지원 거점 출범을 공식화하고, 앞으로 관광 관련 사업체를 대상으로 단계적인 지원을 추진할 계획이라고 밝혔다.

센터는 스타트업 발굴 및 육성, 영세 사업체의 디지털 전환(DX), 경영 컨설팅, 전문인력 양성 교육, 코워킹 스페이스 운영 등 기존에 분산돼 있던 지원 기능을 통합해 원스톱 지원 체계를 제공할 예정이다.

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강동훈 제주도관광협회장은 "이번 업무협약 체결과 센터 출범을 통해 관광산업 전반의 연계를 강화하고 사업체 지원을 보다 내실 있게 이어가겠다"며 "현장에서 체감할 수 있는 실질적인 변화와 제주관광 수용태세 확립에 힘쓰겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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