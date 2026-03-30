송경희 개보위원장, 주한대사 대상 사이버외교 특별강연

AI·개인정보 정책 주제로 강연

"신뢰 기반 데이터 활용 필수적"

개인정보보호위원회는 송경희 위원장이 3월 여성의 달을 맞이해 30일 주한필리핀대사관에서 30여명의 주한 대사들을 대상으로 개최하는 '사이버 외교 특별 강연'에 초청 강연자로 참석했다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 '서울 시스터즈'로 불리는 주한 여성 대사들을 중심으로 인공지능(AI)과 사이버 안보 등 주요 현안과 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

송 위원장은 이날 디지털 전환 시대의 AI 및 개인정보 주요 정책을 주제로 강연했다. 아울러 데이터 활용 과정에서 소외나 왜곡이 발생하지 않도록 여성과 아동·청소년 등 다양한 사회 구성원에 대한 고려가 필요하다면서 신뢰 기반의 AI 생태계를 조성하기 위해 국제사회의 협력이 중요하다고 강조했다.

송 위원장은 "AI와 디지털 기술의 발전이 모두를 포용하는 방향으로 나아가기 위해서는 신뢰 기반의 책임 있는 데이터 활용이 필수적"이라며 "앞으로도 국제사회와 긴밀하게 협력해 누구도 소외되지 않는 디지털 환경을 조성해 나가겠다"라고 밝혔다.

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개인정보위는 이번 강연이 여성 고위 공직자로서 송 위원장의 정책 경험과 리더십을 공유하고 프라이버시 분야에서 거버넌스를 구축해야 할 필요성에 대한 공감대를 국제적으로 확산한 점에서 의의가 있다고 설명했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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