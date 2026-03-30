인천항만공사(IPA)는 지난 23∼27일 대만 타이베이, 베트남 호찌민에서 포트 세일즈를 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 포트 세일즈는 글로벌 해운시장의 불확실성에 대응하고, 인천항 신규항로 개설과 물동량 확대를 위한 전략적 마케팅 활동의 일환으로 추진됐다.

이경규 IPA 사장은 대만 선사 TS라인스, 에버그린, 완하이라인스 최고경영진과 만나 인천항의 수도권 배후 수요와 우수한 항만 접근성, 물류 인프라 경쟁력을 소개하고 신규 항로 개설과 기항 확대를 요청했다.

또 내년 하반기 인천 신항 1-2단계 개장에 따른 대형선 수용 능력 확대와 완전자동화 항만 도입 계획도 공유했다. 대만 선사들은 인천항의 입지적 가치와 성장 잠재력에 공감하면서 인천항 기항을 유력한 선택지로 검토하겠다는 의사를 밝혔다.

이경규 인천항만공사 사장(가운데)과 에버그린 장옌이(張衍義) 동사장(왼쪽 네번째)이 면담 후 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 인천항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사장은 베트남에서는 SP-ITC 터미널과 업무협약(MOU)을 맺고 컨테이너 물동량 증대, 항만 인프라 및 기술, 항로 운영 등의 분야에서 힘을 모으기로 했다.

이어 베트남에 진출한 국내 가구제조 화주 기업과 면담을 통해 가구류 수출입 물동량의 인천항 이용 확대 방안을 협의하고, 화주 대상 인센티브 제도 안내 등 안정적인 물류 지원과 서비스 개선 의지를 전달했다.

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이 사장은 "이번 포트 세일즈를 통해 대만·베트남 신규 항로 개설과 화주 유치 가능성을 확인했다"며 "아시아 신흥시장을 대상으로 하는 해외 마케팅을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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