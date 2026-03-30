과학기술정보통신부(과기정통부)와 정보통신산업진흥원은 2024년 기준 국내 클라우드 시장 매출이 전년(7조4000억원) 대비 25.2% 성장한 9조2609억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

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과기정통부와 정보통신산업진흥원이 발표한 '2025년 클라우드 산업 실태조사'에 따르면 2020년부터 2024년까지 국내 클라우드 부문 매출은 연평균 성장률 23.2%를 나타냈다. 2024년 성장률은 25.2%로 최근 5년간 연평균 성장률을 상회한 셈이다. 세부 서비스 유형별로 보면 ▲클라우드 관리 서비스(CMS·MSP) 부문 31.4% ▲서비스형 인프라(Iaas) 부문 24.4% ▲서비스형 플랫폼(Paas) 부문 22% ▲서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문 24.2% 등 2024년 기준 매출 증가율을 나타냈다.

2024년 기준 클라우드 기업 수는 2712개로 전년 대비 323개(13.5%) 증가했다. 이가운데 SaaS 기업은 1894개로 같은 기간 15.3% 성장하는 등 전체 클라우드 기업 가운데 69.8%를 차지했다. CMS 기업은 같은 기간 47.9% 늘어나면서 193개로 집계됐다. 이는 전 서비스 유형 중에서 가장 높은 증가율이다. 아울러 증가분 45개 가운데 35개 기업은 30인 이상 기업인 것으로 나타났다.

2024년 클라우드 인력은 3만3217명으로 전년 대비 2563명(8.4%) 증가했다. 2022년 2만6585명, 2023년 3만654명을 기록하는 등 매년 증가하는 추세다. 세부적으로 보면 클라우드 개발자가 1만1146명(33.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 클라우드 운영(19.7%), 기획·영업·지원(17.1%), 클라우드 아키텍트(15.6%), 클라우드 보안(14.1%) 등 순이었다.

과기정통부는 이번 실태조사를 기반으로 인공지능(AI) 데이터센터 생태계 조성을 위해 국가 AI 컴퓨팅센터 구축, 그래픽처리장치(GPU_ 구매 및 임차 지원 등에 나설 예정이다. 아울러 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트, AI 전환(AX) 원스톱 바우처 등 클라우드 수요를 창출할 수 있는 핵심 사업도 적극적으로 추진한다는 방침이다.

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최동원 과기정통부 인공지능인프라정책관은 "국내 클라우드 시장 매출액은 9조원을 넘어서면서 AI 시대 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "국가 AI 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반인 클라우드 수요 확대에 발맞춰 민간 클라우드 시장의 지속적인 성장과 공공 부문의 클라우드 도입 확산을 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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