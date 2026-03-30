강제추행·준유사강간 유죄 전력
강연·에세이로 구축한 이미지와 상반돼
연쇄 범행 및 수강생 대상 성범죄 전력도

영화 '데드풀', '스파이더맨' 등의 번역으로 대중적 인지도를 쌓아온 번역가 황석희 씨가 과거 성범죄 전과가 있었다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.


30일 디스패치는 황 씨가 지난 2005년과 2014년 각각 강제추행 및 준유사강간 등의 혐의로 기소되어 유죄 판결을 받은 전력이 있는 것으로 확인됐다고 보도했다.

영화 '데드풀', '스파이더맨' 등의 번역으로 대중적 인지도를 쌓아온 번역가 황석희 씨. 아시아경제DB

영화 '데드풀', '스파이더맨' 등의 번역으로 대중적 인지도를 쌓아온 번역가 황석희 씨. 아시아경제DB

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디스패치에 따르면, 2005년 황 씨는 강원대학교 인근 거리에서 여성 A씨를 추행하고 이를 말리던 A씨의 여동생 B씨를 폭행한 것으로 전해졌다. 이어 다른 여성 C씨를 추행하고, 이를 제지하던 D씨에게도 폭력을 행사하는 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 이 사건으로 그는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

또 2014년 황 씨는 영상번역 강의 수강생에게 준유사강간을 저지른 것으로 전해졌다. 재판부는 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다.

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이번 디스패치에 보도에 대해 황 씨는 자신의 인스타그램을 통해 짧은 입장문을 올리고 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라고 밝혔다. 그는 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
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