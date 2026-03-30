강제추행·준유사강간 유죄 전력

강연·에세이로 구축한 이미지와 상반돼

연쇄 범행 및 수강생 대상 성범죄 전력도

영화 '데드풀', '스파이더맨' 등의 번역으로 대중적 인지도를 쌓아온 번역가 황석희 씨가 과거 성범죄 전과가 있었다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

30일 디스패치는 황 씨가 지난 2005년과 2014년 각각 강제추행 및 준유사강간 등의 혐의로 기소되어 유죄 판결을 받은 전력이 있는 것으로 확인됐다고 보도했다.

영화 '데드풀', '스파이더맨' 등의 번역으로 대중적 인지도를 쌓아온 번역가 황석희 씨. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

디스패치에 따르면, 2005년 황 씨는 강원대학교 인근 거리에서 여성 A씨를 추행하고 이를 말리던 A씨의 여동생 B씨를 폭행한 것으로 전해졌다. 이어 다른 여성 C씨를 추행하고, 이를 제지하던 D씨에게도 폭력을 행사하는 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 이 사건으로 그는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

또 2014년 황 씨는 영상번역 강의 수강생에게 준유사강간을 저지른 것으로 전해졌다. 재판부는 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다.

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이번 디스패치에 보도에 대해 황 씨는 자신의 인스타그램을 통해 짧은 입장문을 올리고 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라고 밝혔다. 그는 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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