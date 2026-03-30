부서별 소관 분야 대비 중요성 강조



"깻잎 포장 비닐 등 신경 써야 할 분야 많아"

박범인 금산군수가 30일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "이란전쟁 여파가 지역에 끼치는 영향이 심각하다"며 "주민 피해가 없도록 필요한 조치를 해달라"고 당부했다.

그러면서 "깻잎 포장 비닐 등 신경 써야 할 분야가 많다"며 "부서별 소관 분야에 관한 대비에 만전을 기해달라"고 강조했다.

현재 금산 지역의 종량제봉투 등 여유 물량 공급은 문제가 없는 상황이다.

이어, 금산인삼에프씨(FC) 홈경기 응원과 관련해 "많은 주민께서 경기장을 찾아서 응원하고 계시다"며 "모두가 화합하는 주말 응원 문화를 만들어 갈 수 있도록 신경 써달라"고 언급했다.

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이 외에도 제9회 전국동시지방선거 관련 선거법 준수, 청명·한식 산불 예방, 금산천 봄꽃축제·비단고을 산벚꽃축제 개최, 금산군의회 제336회 임시회 준비 등 업무에도 철저를 기해달라고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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