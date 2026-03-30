한은, 서울 외곽 및 경기 지역 상승세 주도 분석… 중저가 주택 거래 비중 확대

11월 입주 예정 후분양 단지, 분상제 적용에 중도금 무이자 등 금융 혜택 눈길

＜금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도＞ AD 원본보기 아이콘

최근 서울 핵심지의 집값 상승세가 수도권 외곽으로 확산될 조짐을 보이면서, 수요자들 사이에선 내 집 마련을 서둘러야 한다는 메시지가 강력하게 나오고 있다. 상승세가 전방위적으로 확산함에 따라 지금 시기에 내 집 마련을 하지 못할 경우, 향후 더 높아진 진입 장벽에 직면할 수 있다는 우려마저 깊어지고 있다.

한국은행은 '통화신용정책보고서(2026년 3월)'를 통해 수도권 주택시장에서 서울 외곽 및 경기 주요 지역이 상승세를 주도하는 조짐이 보인다고 짚었다. 이는 핵심지 규제에 따른 풍선효과로 15억원 이하 중저가 주택을 중심으로 거래 비중이 확대되고 있는 시장 상황을 반영한 결과다.

특히 서울의 높은 진입 장벽을 체감한 수요자들이 상대적으로 대출 활용이 용이하고 주거 여건이 우수한 경기권 핵심지로 눈을 돌리면서, 수도권 전반의 가격 '키 맞추기' 현상이 가속화될 것이라는 분석이 힘을 얻고 있다.

실제로 경기권 핵심지의 경우 지하철과 도로 교통망이 잘 형성돼 있는 곳이 많다. 특히 서울 내 지하철 이동시간보다 경기권에서 서울 강남권으로 GTX를 이용해 더 빠른 시간 안에 접근이 가능해질 정도로 생활권 경계가 허물어지는 모습이 멀지 않은 상황이다.

이러한 맥락에서 수도권에서 내 집 마련을 계획 중인 수요자에게는 오는 11월 입주를 앞둔 금성백조의 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'가 대안이 될 수 있다. 해당 단지는 분양가 상한제가 적용돼 인근 시세 대비 합리적인 가격 경쟁력을 갖췄을 뿐만 아니라, 입주 시기가 빠른 만큼 주거 안정성을 이미 확보했다는 평가를 받기 때문이다.

특히 계약금 5% 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택, 발코니 확장비까지 무상으로 지원한다.

'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 행정구역상 경기도 이천시에 들어서는 아파트지만, '서울 옆세권'으로서의 면모를 충분히 갖췄다. 실제로 경강선 이천역이 단지에서 약 1km 거리에 있어 판교, 강남으로의 이동이 쉽다. 향후 GTX-D노선(예정)과 반도체선(계획) 확충 시 더 많은 수도권 주요 지역으로 오고 갈 수 있다.

단지 바로 앞에는 중리초와 유치원이 있고, 이천시청 중심의 행정타운 인프라, 대형마트, 병원 등도 쉽게 이용할 수 있다. SK하이닉스, 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 산업 거점과의 이동 환경도 잘 갖췄다.

전방위적인 시장 변화의 흐름을 읽고 발 빠르게 대처하려는 수요자라면, 주거 안정성을 빠르게 확보할 수 있는 이 단지를 잘 고려해 보는 것이 좋아 보인다.

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'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 증포동 이마트 이천점 옆에 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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