법인·보조금·복지카드 사용액

적립…복지·지역개발 사업 활용



경남 의령군은 군수실에서 NH농협은행 의령군지부 관계자 등이 참석한 가운데 '농협 제휴카드 적립기금 전달식'을 개최했다.

지난 27일 의령군은 NH농협은행으로부터 2025년도 제휴카드 사용에 따른 적립금 6137만원을 전달받았다.

의령군, NH농협은행 제휴카드 적립기금 6000여만원 전달받아. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기금은 군이 사용한 법인카드, 민간단체 보조금 카드, 공무원 복지카드 이용액의 0.1∼1%가 적립된 것으로, 전년도 5843만원 대비 9.5% 증가한 규모다.

제휴카드는 2002년 의령군과 NH농협은행, 비씨카드 간 협약을 통해 도입됐으며, 이번을 포함한 누적 적립금은 약 6억8000만원에 이른다.

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군은 법인카드 사용을 통해 예산 집행의 투명성과 신뢰성을 확보하는 한편, 적립된 기금을 활용해 복지사업과 지역개발 등 주요 현안 사업에 활용할 계획이다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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