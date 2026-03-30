김성환 기후에너지환경부 장관은 30일 종량제봉투 수급 불안과 관련해 "최악의 상황이 오더라도 일반 봉투 사용을 허용할 것"이라며 국민들에게 사재기를 자제해달라고 당부했다.

김 장관은 이날 자신의 페이스북을 통해 "여전히 불안한 마음에 종량제봉투를 사재기하는 사례가 이어지고 있다"며 이같이 밝혔다. 그는 "주말에 직접 편의점과 슈퍼를 확인한 결과 일부 매장에서 판매 수량을 제한하고 있었다"고 전했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황에 따른 에너지 절약 조치를 발표하고 있다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김 장관은 "지방정부의 절반 이상이 이미 6개월 치 이상의 물량을 확보하고 있고, 재생원료 사용 여력도 충분해 1년 이상 공급에 문제가 없다"고 설명했다.

그러면서 "종량제봉투 가격은 지방정부 조례로 정해져 있어 생산 공장에서 임의로 올릴 수 없다. 가격 인상은 없다"고 거듭 강조했다.

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아울러 "최악의 상황이 오더라도 일반 봉투 사용을 허용하는 등 대책을 갖춰둔 만큼 쓰레기를 집에 쌓아둘 일은 없을 것"이라고 했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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