서울~취리히 노선, 신규 에어버스 A350 도입

아시아태평양 지역에서 처음으로 한국 노선에 최신 항공기와 프리미엄 객실 콘셉트를 도입한 스위스 항공이 앞으로도 한국 시장에 대한 적극적인 전략을 펼치겠단 계획을 밝혔다.

왼쪽부터 하이케 빌렌바흐 스위스항공 CCO와 레안드로 토니단델 스위스항공 한국 지사장이 30일 서울 용산 노보텔 앰배서더 호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 최영찬 기자 AD 원본보기 아이콘

하이케 빌렌바흐 스위스 항공 최고 상업 책임자(CCO)는 30일 서울 용산 노보텔 앰배서더 호텔에서 열린 기자간담회에서 "많은 한국 관광객들이 스위스뿐만 아니라 유럽을 찾고 있다"며 "기존 서비스로도 이에 대응할 수 있지만, 앞으로는 관광객이 더 늘어날 것이라 생각해서 추가적인 캐파(노선)를 확대할 계획도 있다"고 말했다.

스위스 항공은 이날부터 취리히~서울 노선에 최신 에어 버스 A350 항공기를 투입했다. A350은 완전히 새롭게 설계된 객실이 적용된 스위스 항공 최초의 항공기로, '스위스 센스(SWISS Senses)'를 통해 장거리 비행 경험의 새로운 기준을 제시한다. 2025년 말 전 세계에 도입된 이 콘셉트는 편안함과 웰빙, 현대적인 스위스 디자인을 핵심 가치로 하며, 한국은 아시아에서 이러한 차세대 프리미엄 여행 경험이 최초로 공개되는 시장이다.

총 4개 클래스로 구성된 신규 객실(퍼스트 클래스, 비즈니스 클래스, 프리미엄 이코노미, 이코노미)은 더 넓은 공간과 프라이버시, 최첨단 기술을 제공하며 향상된 서비스와 디자인 요소를 통해 기내 경험을 한층 제고한다.

스위스 퍼스트 클래스는 새로운 싱글 스위트와 스위트 플러스를 도입해 공간과 프라이버시를 한층 강화했다. 스위스 비즈니스 클래스는 클래식 시트, 프라이버시 시트, 엑스트라 롱 베드 시트, 엑스트라 스페이스 시트, 비즈니스 스위트 등 총 5가지 좌석 유형을 제공해 승객의 취향과 필요에 맞는 선택의 폭을 넓혔다.

AD

펠리페 보니파티 루프트한자 그룹 아시아태평양·중동 및 조인트벤처 이스트 부문 부사장(VP)은 "스위스 센스의 한국 도입은 아시아태평양 지역 비즈니스에 있어 중요한 전략적 이정표"이며 "아시아 지역에서 에어버스 A350 항공기를 도입하는 첫 시장으로서 한국은 스위스 항공의 프리미엄 서비스 확장을 이끄는 기준점이 될 것"이라고 강조했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>