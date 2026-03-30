학술대회 현장 취재·R&D 성과 확산 협력…언론-과학자 소통 강화

과학언론과 공업화학 연구 현장을 직접 연결해 화학 산업의 가치와 연구개발(R&D) 성과를 국민에게 보다 쉽게 전달하기 위한 협력 체계가 마련됐다.

한국과학기자협회는 30일 한국공업화학회와 과학언론 진흥 및 공업화학 분야 학술·산업 발전에 대한 대국민 인식 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이은정 한국과학기자협회장(왼쪽)과 박정수 한국공업화학회장이 30일 '과학언론 진흥 및 공업화학 분야 학술·산업 발전에 대한 대국민 인식 제고를 위한 업무협약(MOU)' 체결후 기념촬영하고 있다. 한국과학기자협회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲학술대회 등 연구발표 현장 취재 프로그램 운영 ▲공업화학 분야 산학협력 및 R&D 성과 확산 ▲언론계와 과학자 간 교류 활성화 ▲전문가 추천과 공동 행사 개최 ▲연구개발 정보 제공 및 취재 자문 등에서 협력하기로 했다.

특히 과학기자가 연구개발 현장을 직접 취재하고 산업적 의미를 국민 눈높이에서 전달하는 프로그램을 정례화해 공업화학 분야 핵심 기술과 산업 성과가 사회 전반으로 확산될 수 있도록 지원할 계획이다.

AD

박정수 한국공업화학회장은 "공업화학 분야 연구개발 성과와 산업적 가치가 보다 정확하게 전달되길 기대한다"고 말했다. 이은정 한국과학기자협회장도 "화학 산업의 필요성과 주요 연구 성과에 대한 대국민 인식을 높일 수 있도록 현장 연구자와의 교류를 적극 지원하겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>