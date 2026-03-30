



광양의 봄이 꽃을 넘어 미식으로 깊어지고 있다. 전남 광양시는 서천꽃길과 광양불고기, 섬진강 벚꽃길과 재첩국·벚굴이 어우러지며 광양이 봄철 미식 관광지로 주목받고 있다고 밝혔다.

광양읍 서천꽃길은 벚꽃이 흐드러지게 피며 봄의 절정을 알린다. 벚꽃 터널 곳곳에는 벤치와 정자가 놓여 있어 꽃잎이 흩날리는 풍경 속에서 피크닉을 즐기기에도 좋다.

재첩회와 재첩국. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

꽃길 건너편 '광양불고기특화거리'에서는 숯불에 구워내 불향이 깊게 스민 광양불고기의 풍미를 가까이에서 맛볼 수 있다. 광양불고기는 얇게 썬 소고기를 백운산에서 생산되는 참숯에 구워내는 고유의 방식으로, 담백한 양념과 어우러져 깊은 감칠맛을 낸다.

인근에는 전남도립미술관과 광양예술창고, 인서리공원, 서울대학교 남부연습림 관사 등 역사·문화·예술 공간이 자리해 봄날의 여정을 이어가기 좋다.

섬진강권에서는 또 다른 봄 풍경이 펼쳐진다. 섬진강이 바다와 만나는 망덕포구 일대의 벚꽃은 강물과 어우러져 한 폭의 풍경화를 이룬다.

포구를 따라 형성된 '망덕포구 먹거리타운'에서는 섬진강 맑은 물이 길러낸 재첩국과 재첩회, 벚굴을 맛볼 수 있다. 재첩은 유네스코 세계중요농업유산으로 등재된 전통 방식인 '손틀어업'으로 채취돼 그 맛과 함께 문화적 가치도 지니고 있다. 벚꽃이 필 무렵 제맛이 오르는 벚굴은 강과 바다가 만나는 이 시기에만 맛볼 수 있는 별미다.

인근에는 윤동주의 유고를 지켜낸 정병욱 가옥과 별빛나길, 배알도 섬 정원, 진월 조선수군지 선소기념관 등이 있어 강을 따라 머무는 여정에 깊이를 더한다.

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광양시 관계자는 "광양의 봄은 꽃을 감상하는 데서 그치지 않고, 광양불고기부터 섬진강의 재첩과 벚굴까지 자연이 길러낸 식재료와 전통이 어우러진 미식으로 이어진다"며 "벚꽃이 절정을 이루는 이 시기에 광양을 찾아 봄의 풍경과 먹거리를 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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