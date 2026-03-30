"투표를 앞두고 도덕성

공약 신뢰성 동시에 흔들다"



국민의힘 창원시장 후보 경선 막판, 김석기 예비후보가 강기윤 후보를 향해 입법의 공정성과 공약의 실현 가능성을 동시에 겨냥하며 사실상 '후보 자격' 자체를 정면으로 문제 삼았다.

김석기 창원시장 예비후보가 기자회견 하는 모습. AD 원본보기 아이콘

경선 투표를 하루 앞둔 시점에서 나온 이번 공세는 입법의 공정성과 정책 신뢰성을 동시에 겨냥한 전면전 양상으로, 막판 표심에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

김석기 예비후보는 30일 기자회견에서 "입법은 누구를 위한 것이냐"는 질문을 던지며 강기윤 후보의 법안 발의와 공약의 실현 가능성을 함께 거론했다.

김 후보는 "가족회사와 관련된 세제 완화 법안과 토지 보상과 맞물린 양도세 면제 법안이 이해충돌 논란 끝에 철회된 바 있다"며 "입법과 개인 이해관계가 맞물렸다는 의심이 반복적으로 제기돼 왔다"고 밝혔다.

특히 그는 그린벨트 해제와 관련된 법안 및 공약과 관련해 "후보 본인과 가족이 해당 지역에 상당 규모의 토지를 보유하고 있다는 점이 알려지며 사익 연계 가능성에 대한 비판이 제기된 바 있다"고 강조했다.

김 후보는 "보상, 가족회사, 입법까지 공익과 사익의 경계가 반복적으로 흔들렸다는 점은 결코 가볍지 않다"며 "공직자는 법이 아니라 시민의 눈높이에서 판단 받아야 한다"고 말했다.

김 후보는 이어 강 후보의 핵심 공약인 '에너지 연금'과 '10만 일자리'도 정면으로 비판했다. 그는 "10만 일자리는 공사 과정 력을 포함한 수치로 상시 고용으로 보기에는 한계가 있다"며 "에너지 산업 특성상 실제 운영 인력은 제한적일 수밖에 없다"고 밝혔다.

또한 "연 900억원 배당 역시 수익 구조상 재검토가 필요한 수준"이라며 "이자와 감가상각, 운영비를 제외하면 실질적인 수익은 크게 줄어드는 구조"라고 지적했다.

태양광 및 해상풍력 사업과 관련해서도 실현 가능성이 낮음을 강조했다. 김 후보는 "태양광 1GW 설치는 대규모 부지와 추가 비용이 요구되는 사업으로 창원 여건상 현실적 제약이 크다"며 "해상풍력 역시 군사·항로 규제와 다수 법령 협의를 거쳐야 하는 고난도의 사업"이라고 설명했다.

이어 "이러한 사업은 인맥이 아닌 법과 데이터로 판단되는 영역"이라며 "단기간 성과를 전제로 한 공약은 신중한 검증이 필요하다"고 덧붙였다.

입법, 공약까지 하나의 흐름으로 이어진 의혹이라는 점에서, 이번 논란은 단순 정책 공방을 넘어 후보 자격의 문제로 확장되고 있다.

김 후보는 이날 "입법이 개인의 이해와 맞물린다는 의심을 받는 순간 공직자의 자격은 시민 앞에서 엄중히 검증될 수 밖에 없다"고 밝혔다.

또한 "지금 필요한 것은 기대를 부풀리는 공약이 아니라 실행 가능한 정책"이라며 "인맥이 아닌 법과 상식·데이터로, 가능성이 아닌 결과로 평가받겠다"고 말했다.

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김석기 후보는 "창원시장 권한대행으로 시정을 안정적으로 운영한 경험이 있다. 공정성과 도덕성을 갖춘 후보이므로 책임 있는 행정으로 창원을 바로 세우겠습니다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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