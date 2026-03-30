광주광역시 서구시설관리공단은 '2026년 제1차 현장경청의 날'을 운영했다. 서구시설관리공단 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구시설관리공단(이하 공단)은 임직원 간 신뢰를 바탕으로 한 상생경영 강화를 위해 '2026년 제1차 현장경청의 날'을 운영했다고 30일 밝혔다.

공단은 지난 12일 자원회수센터 방문을 시작으로 24일까지 총 3회에 걸쳐 생활환경센터, 국민체육센터 등 5개 거점 사업장을 순차적으로 방문하며 현장 직원들과 소통하는 시간을 가졌다.

이번 '현장경청의 날'은 경영진이 현장을 직접 찾아 직원들의 의견과 고충을 청취하고, 이를 경영에 반영하기 위해 마련됐다. 공단은 현장 중심의 소통을 통해 노사 간 신뢰를 높이고 공동체 의식을 강화해 나간다는 방침이다.

이날 소통에 참여한 현장 관계자는 "경영진이 직접 작업 현장을 찾아와 우리와 눈을 맞추고 사소한 불편함까지 귀 기울여 들어주는 모습에서 진정성을 느꼈다"며 "현장의 애로사항이 실제 경영에 반영된다는 믿음이 생겨 직원들의 사기 진작과 자긍심 향상에 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

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정용욱 이사장은 "현장의 작은 목소리가 공단 운영의 거대한 동력이 된다"며 "노사상생위원회 운영과 푸드트럭 행사, 그리고 이번 현장경청의 날까지 이어지는 모든 행보는 '직원이 행복한 공단'을 만들기 위한 진심 어린 약속"이라고 강조했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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