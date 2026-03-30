군병원 협력·유통 기반 확보

국영방송 HTV9 톱뉴스 조명 속 파급력 확대

봄 재단 손하은 회장이 베트남 현지에서 고엽제 피해자와 취약계층을 위한 인도적 지원에 나서며, 단순한 기부를 넘어 '지속 가능한 자립형 지원 모델'을 제시했다. 의료·복지·산업을 결합한 입체적 구조를 현장에서 구체화했다는 점에서 기존 일회성 지원과는 차별화된다.

손하은 이사장이 베트남 국영방송 HTV9 아나운서가 톱뉴스 조명 속 파급력 확대에 방송하고 있다.봄 재단 관계자 AD 원본보기 아이콘

손 회장은 베트남 도착 직후 호아바바(Hoa Ba Ba) 사무실을 찾아 김대종 이사장과 면담을 갖고 기부금을 전달했다. 양측은 고엽제 피해자 지원 확대와 복지 협력 방안을 논의하며, 현지 실정에 기반한 실질적 지원 방향을 공유했다. 이어 고엽제 환우와 아동들이 생활하는 티엔투엔 보육원을 방문해 기부금과 물품을 전달하고, 생활 환경과 돌봄 여건을 직접 점검했다.

이번 방문에서 핵심축으로 부각된 것은 의료 협력의 고도화다. 손 회장은 베트남 국군통합병원인 175군 병원을 찾아 병원장 썬 장군과 면담을 갖고 협력 방안을 논의했다. 해당 병원은 한국 세브란스병원과 협력 체계를 구축한 베트남 최고 수준의 군 병원으로 평가받는다. 양측은 고엽제 환우 치료 지원과 의료기술 교류 확대에 공감대를 형성하며, 실질적 치료 기반 구축에 나서기로 했다.

또한 베트남 국민 영웅 토우 장군과의 면담에서는 양국 간 인도적 연대의 필요성이 강조됐고, 빈넬에 지역 적십자 총재와의 만남에서는 민간 차원의 협력 의지를 재확인했다. 의료·복지·공공을 아우르는 다층적 협력 네트워크가 동시에 가동되기 시작했다는 평가다.

특히 이번 일정의 성과로 꼽히는 것은 '수익 환원형 지원 모델' 구축이다. 봄 재단과 함께하는 ㈜바이오 봄은 베트남 현지법인 설립과 함께 175군 병원 내 약 70평 규모 공간을 확보해 한국의 의료기기와 건강기능식품, 화장품 등을 선보일 수 있는 기반을 마련했다. 하루 약 5000명의 환자와 보호자가 찾는 병원을 거점으로, 이 공간에서 발생하는 수익은 고엽제 피해 환우 지원과 돌봄 사업에 재투자될 예정이다.

시계방향 베트남 국군 통합병원 썬 장군, 토우 장군과 일행“나눔을 구조로 설계하다”…손하은, 베트남서 ‘자립형 지원’ 가동 원본보기 아이콘

손 회장은 이번 면담을 통해 한국 기능성 제품의 현지 유통 기반 확보라는 구체적 성과도 도출했다. 그는 "K 의료기, K-건강 기능성식품, K-화장품, 등 다양한 기능성 제품을 현지 대리점을 통해 공급·판매할 수 있는 기반을 마련했다"며 "이를 통해 창출되는 수익이 다시 환우 지원으로 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다"고 밝혔다.

아울러 이번 방문은 베트남 국영방송 HTV9에서 톱뉴스로 비중 있게 보도되며 현지 사회의 높은 관심을 입증했다. 고엽제 피해 지원과 지속 가능 모델 구축이라는 점이 공공적 가치와 맞닿으며, 민간 외교 차원의 의미까지 부각됐다는 분석이다.

현장을 직접 확인한 손 회장은 고엽제 피해가 단순한 질병을 넘어 세대를 관통하는 구조적 문제라는 점도 강조했다. 치료와 재활을 넘어 생활 지원, 정서 치유, 예방 교육까지 포괄하는 통합적 접근이 필요하다는 인식이다.

김대종 이사장은 "이번 방문은 베트남 고엽제 피해자들에게 실질적인 위로와 희망이 되고 있다"며 "양측 협력이 더 많은 환우와 아동들에게 이어지길 기대한다"고 말했다.

단순한 기부를 넘어 ‘지속 가능한 자립형 지원 모델’을 제시했다. 원본보기 아이콘

이번 베트남 방문은 '지원'을 '지속 가능한 구조'로 전환하려는 시도라는 점에서 의미가 크다. 특히 국영방송 톱뉴스 보도를 통해 공공성과 파급력이 동시에 확인되면서, 향후 한·베 민간 협력의 새로운 모델로 자리매김할 가능성을 보여주고 있다.

이번 행보는 단순한 해외 구호 활동의 범주를 넘어선다. 기부 중심의 '단발성 선행'이 아니라, 수익을 창출하고 이를 다시 취약계층에 환원하는 구조를 현지에 심으려는 시도라는 점에서 전략적 깊이가 뚜렷하다. 특히 의료기관을 거점으로 한 유통·복지 연계 모델은 공공성과 지속성을 동시에 확보할 수 있는 현실적 대안으로 읽힌다.

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더 나아가 국영방송 톱뉴스 보도까지 이어졌다는 점은 이번 프로젝트가 단순 민간 활동을 넘어 '국가 간 신뢰를 매개하는 민간 외교'로 기능하고 있음을 방증한다. 일회성 원조가 아닌 '자립을 설계하는 구조가 안착한다면, 한국형 인도적 협력 모델의 새로운 기준이 될 수 있다는 점에서 주목할 대목이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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