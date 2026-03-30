전 창원시의회 의장 14명이 30일 창원시장 선거에 출마한 강기윤 예비후보 지지를 선언했다.

전 창원시의회 의장들은 이날 창원시청 정문 앞에서 기자회견을 갖고 "한때 대한민국 경제의 심장이었던 창원의 엔진은 식어가고 있고, 민생현장은 활기를 잃어가고 있다"며 "그동안 창원시정은 선거 때마다 반복된 '낙하산 시장'들의 관성에 젖은 '관리형 행정'에 머물러 성공한 시장이 없었다"고 천명했다.

전 창원시의회 의장들 강기윤 창원특례시장 예비후보 지지 선언. AD 원본보기 아이콘

이들은 "지금 창원에는 강력한 정치적 해결과 실적을 만들어내는 경영 마인드를 갖춘 리더가 절실하다"고 지지 이유를 밝혔다.

또 의장 출신들은 강기윤 예비후보가 창원의 미래를 책임질 유일한 후보임을 확신한다며 전폭적인 지지를 선언했다.

이들은 강기윤은 실전으로 단련된 '검증된 3박자 리더십'을 갖췄다며 재선 경남도의원으로서 지역의 풀뿌리 민심을 훑었고, 재선 국회의원으로서 중앙정치권에서 창원의 목소리를 대변하며 정무적 감각을 증명했다고 밝혔다.

이들은 특히 "창원국가산단에서 기업을 일궈낸 CEO이자 국가 공기업인 한국남동발전 사장으로서 경영 능력을 공인받는 등 정치와 경영, 행정을 모두 섭렵한 유일한 후보"라고 강조했다.

이어 시장은 중앙정부를 설득해 예산을 따오는 정치력, 기업을 유치해 일자리를 만드는 경영 능력이 결합되어야 한다며 강기윤이 행정을 넘어선 '정치와 경영의 시너지'를 보여 줄 것이다고 기대했다.

끝으로 "우리는 창원의 미래를 위해 강기윤과 함께 뛰겠다"며 "강기윤 후보에게 힘을 모아 달라"고 지지를 호소했다.

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한편 앞서 지난 25일에는 전 창원시 구청장, 과장, 읍면동장 108명이 강기윤 예비후보 지지를 선언했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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