타목시펜 일시 중단, 치료와 임신 '병행 가능성' 제시

국내 환자 3만명 빅데이터 분석, 치료 중단 시 재발 위험 차이 없어

유방암 치료 중 임신과 출산을 위해 항호르몬 치료를 일시 중단하더라도 암 재발이나 사망 위험이 커지지 않는다는 연구 결과가 나왔다. 가임기 유방암 환자들이 가장 우려했던 '임신과 암 재발' 사이의 안전성을 과학적으로 확인한 것이다.

한양대병원 의료진. 왼쪽부터 정민성 외과 교수, 차지환 외과 교수, 박보영 예방의학과 교수. 한양대병원 AD 원본보기 아이콘

한양대병원은 정민성 외과 교수팀이 임신을 위한 타목시펜 복용 중단이 유방암 예후에 미치는 영향을 분석해 이러한 결론을 도출했다고 30일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '더 브레스트' 최신호에 게재됐다.

전체 유방암의 약 70%를 차지하는 호르몬 수용체 양성 환자는 최소 5년 이상 타목시펜 복용이 필요하다. 치료 중 임신은 쉽지 않은 선택으로 여겨졌다. 특히 타목시펜은 태아에 영향을 줄 수 있어 임신 전 중단이 필요하지만 치료 중단에 따른 재발 위험 우려로 임신을 포기하는 사례가 많았다.

연구진은 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2009년부터 2014년까지 유방암 수술을 받은 18~45세 여성 환자 3만여 명 중 타목시펜 치료군을 분석했다. 이 가운데 임신 여부와 치료 패턴에 따라 856명을 선별해 중앙값 11.5년 동안 장기 예후를 비교했다.

그 결과 타목시펜을 중단하고 임신한 환자군은 치료를 지속한 환자군과 비교해 재발 위험에 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 특히 치료 중단 후 임신 및 출산을 경험하고 이후 치료를 재개한 군에서는 치료를 지속한 환자군에 비해 재발 위험이 약 절반 이하로 낮았다. 전체 생존율도 비슷한 수준으로 나타났다. 또한, 환자군의 약 75%가 정상 출산에 성공했고 유산율도 상대적으로 낮았다.

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연구를 이끈 정 교수는 "젊은 유방암 환자에게 임신과 출산은 치료만큼 중요한 문제"라며 "적절한 시점에서 타목시펜을 일시 중단하고 임신을 시도하는 것이 충분히 안전할 수 있음을 확인했다"고 말했다. 이어 "환자의 연령, 종양 특성, 재발 위험도에 따라 치료와 임신 계획은 달라질 수 있기 때문에 치료 전 가임력 보존을 포함한 맞춤형 계획을 전문의와 충분히 상의하는 것이 중요하다"고 강조했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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