중기부, '2026년 스마트 서비스 지원사업' 참여 中企 모집

신규 부문, 150개 기업에 최대 5000만원

고도화 부문, 25개 기업에 최대 1억원

중소벤처기업부는 중소기업기술정보진흥원(기정원)과 함께 서비스 분야 중소기업의 인공지능·디지털 전환을 지원하기 위한 '2026년 중소기업 스마트 서비스 지원사업' 참여기업을 모집한다고 30일 밝혔다.

해당 사업은 중소기업이 인공지능·디지털 기술을 활용해 새로운 사업 모델(BM)을 창출하고, 물류·공급망 관리, 마케팅·영업·광고 등 서비스 품질 향상에 필요한 솔루션을 구축할 수 있도록 지원한다.

지원 유형은 '신규'와 '고도화'로 구분되며, 신규 부문에서는 150개 기업을 선정해 최대 5000만원, 고도화 부문에서는 25개 기업을 선정해 최대 1억원을 지원한다.

이번 공모는 서비스 분야 중소기업과 솔루션 기업이 컨소시엄을 구성해 참여할 수 있으며, 올해부터는 타 사업 등을 통해 구축한 솔루션의 기능 개선 및 서비스 확장을 하고자 하는 경우에도 고도화 과제를 신청할 수 있도록 지원 대상을 확대했다.

또 사업 참여를 희망하는 기업을 대상으로 수준 진단, 기술 컨설팅, 사업계획서 등 전문가 사전 컨설팅을 제공하며, 희망하는 수행기관에 컨설팅 지원 신청서를 전자우편으로 제출하면 된다.

그동안 참여했던 기업들은 시간 단축과 비용 절감 등 업무 효율성이 크게 향상된 것으로 나타났다. 특히 중고 화물차 거래 A기업은 트럭 분류 체계 및 매물 등록 자동화 서비스를 개발해 중고 화물차 거래 전용 온라인 플랫폼을 구축한 결과, 매출액 180% 증가, 월 이용자 수 11.2% 증가 등 가시적인 성과를 창출했다.

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참여 희망 기업은 오는 4월20일부터 5월22일까지 스마트공장 사업관리시스템 누리집을 통해 신청하면 된다. 세부 공고 내용과 신청 절차는 중기부 누리집과 기정원 누리집에서 확인할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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