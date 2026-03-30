주주환원 확대 및 주주가치 제고

신일전자는 '제67기 정기주주총회'를 개최하고 주요 안건을 원안대로 가결했다고 30일 밝혔다.

이번 주총 주요 안건은 ▲재무제표 승인의 건 ▲사내이사 선임의 건 ▲사외이사 선임의 건 ▲이사보수 한도승인의 건 ▲감사보수 한도승인의 건 등 다섯 가지다.

신일전자 정윤석 대표이사가 제67기 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다. 신일전자 AD 원본보기 아이콘

신일전자는 재무제표 승인과 함께 현금 배당을 1주당 20원으로 확정했다. 이사회 구성과 관련해 정윤석 대표가 사내이사로 재선임됐으며, 사외이사로 노재악 이마트 트레이더스 전 부사장이 신규 선임됐다.

올해 이사보수 한도는 27억5000만원, 감사 보수 한도는 1억원으로 전년과 동일한 수준으로 유지됐다.

신일전자는 계절가전을 중심으로 구축한 사업 기반을 토대로 생활가전 전반으로 제품군을 확대하고 있다. 냉·난방 가전을 포함한 주요 제품군은 안정적인 수요를 기반으로 매출을 견인하고 있으며, 제품 포트폴리오 다변화를 통해 사업 구조 안정화를 추진 중이다. 지난해 매출은 1939억원, 영업이익은 52억원을 기록하며 전년 대비 각각 9%, 30% 증가했다.

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정윤석 대표는 "대내외 불확실성과 소비심리 위축 등 어려운 경영환경이 이어지고 있지만, 제품 경쟁력 강화와 비용 효율화를 통해 내실을 다지고 있다"며 "힘든 시기임에는 분명하지만, 지금을 변화와 혁신의 기회로 삼아 임직원과 협력사의 동반 성장을 도모하고, 고객 만족과 주주가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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