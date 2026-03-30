김대중 교육감 "현장 담은 미래형 임용제도 구축"

전남·광주 교육통합 속 교육 협력 모델 창출

전남도교육청이 광주교육대학교와 손잡고 지역 특성에 맞는 우수 교원 양성과 임용을 위한 협력 체계 구축에 나섰다.

도교육청은 30일 광주교대 미래교육혁신관에서 이 같은 내용을 골자로 한 '교원 양성·임용 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

전남도교육청과 광주교육대학교는 '교원 양성·임용 협력을 위한 업무협약'을 체결했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 전남·광주 교육 통합 흐름에 발맞춰, 교원양성대학과 교육청이 상호 협력해 지역 실정에 부합하는 교원 정책 방향을 공동으로 모색하기 위해 마련됐다.

이날 협약에 따라 양 기관은 ▲지역 특성을 반영한 교원 양성 커리큘럼 개선 ▲지역 단위 임용 ▲다문화 인재 전형 등 다양한 교육 분야에서 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

특히 도교육청은 지역 맞춤형 교원 양성 체계를 확립하고, 지속 가능한 교육 협력 모델을 창출하는 데 행정력을 집중할 방침이다. 양 기관은 정기적인 협의체를 운영하며 교육 정책과 교원 양성 과정의 연계성을 높여 지역 교육의 근본적인 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

전남교육청은 이번 협약을 마중물 삼아 앞으로 지역 소재 대학들과의 연계를 더욱 넓혀나갈 계획이다. 전남 지역에 적합한 교원 양성 및 임용 연계를 강화하고, 지역 단위 교사 선발 비중을 높이는 한편 대학과 일선 학교 간 교육과정 협력도 확대한다. 이를 통해 향후 특별법 시행에 대비한 교육 정책 방향을 한층 구체화할 예정이다.

김대중 교육감은 "지역의 미래는 결국 교사의 역량에 달려있다"며 "광주교대와의 협력을 통해 지역 특성을 담아낸 교원 양성 및 임용 체계의 틀이 만들어져야 한다"고 강조했다.

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이어 "이번 협약의 성과와 일선 교육 현장 의견이 촘촘하게 반영된 제도 설계를 통해 미래형 교원 임용제도를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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