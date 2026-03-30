양산시장, 30일 공공기관 승용차 5부제 이행… 버스 출근



카카오맵 ‘초정밀 버스지도’ 직접 시연… 시민 편의성 홍보

자원 확보 불확실성이 커지는 시대, 에너지 절약 분위기 조성이 시급한 가운데 양산시가 시민들의 대중교통 이용 동참을 독려했다.

양산시는 나동연 시장이 30일 아침 '공공기관 승용차 5부제(요일제)'를 실천하고 대중교통 이용문화를 확산시키기 위해 시내버스를 이용해 출근했다고 전했다.

나동연 양산시장(우측에서 2번째)이 5부제 실천 대중교통을 이용하고 있다. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행보는 자원 수급 불균형에 따른 에너지 위기 상황에서 공직사회가 먼저 앞장서 에너지 소비를 줄이고, 범시민적인 에너지 절약 문화를 확산시키기 위해 마련됐다.

나 시장은 이날 자택 인근 버스정류장에서 시내버스에 탑승해 출근길 시민들과 자연스럽게 소통하며 현장의 목소리를 청취했다. 특히 출근길에 스마트폰의 카카오맵을 활용해 양산시의 '초정밀 버스지도' 서비스를 직접 시연해 눈길을 끌었다.

초정밀 버스지도는 위성항법시스템(GNSS)을 활용해 버스의 실시간 위치를 지도상에서 1초 단위로 확인할 수 있는 서비스로, 버스의 이동 경로와 속도, 정류장 도착 정보 등을 시각적으로 정확하게 제공한다.

시 관계자는 "초정밀 버스지도를 활용하면 버스의 현재 위치를 실시간으로 확인할 수 있어 불필요한 대기 시간을 획기적으로 줄일 수 있다"며 "스마트한 기술을 접목해 대중교통 이용이 더욱 편리해지는 만큼 많은 시민이 애용해 주시길 바란다"고 강조했다.

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나동연 시장은 "에너지 위기는 우리 모두가 힘을 합쳐 극복해야 할 과제"라며 "공공기관의 승용차 5부제 철저 이행은 물론, 시민 여러분께서도 대중교통 이용 등 생활 속 작은 실천에 적극적으로 동참해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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