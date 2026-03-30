강기정 상임선대위원장 맡아 지원

양측 공동선대위 ‘원팀 체제’ 구축

4월 3~5일 본경선 일정 진행

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에서 신정훈 후보가 강기정 후보와의 단일화 여론조사에서 승리해 단일 후보로 확정됐다. 강기정 후보는 후보직을 사퇴하고 상임선거대책위원장을 맡아 지원에 나서기로 하면서 민주당 경선은 4인 경쟁 체제로 재편됐다.

신정훈·강기정 후보는 30일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 신 후보로의 단일화를 공식 선언했다. 이에 따라 민주당 전남·광주 통합특별시장 경선은 신정훈·민형배·주철현·김영록 후보(기호순) 간 4파전으로 압축됐다.

신정훈 후보와 강기정 후보가 30일 광주광역시의회 기자실에서 단일후보 확정 기자회견 직후 서로를 껴안고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

양측에 따르면 단일 후보는 지난 28~29일 이틀 동안 실시된 여론조사 결과 평균 지지율이 높은 후보를 기준으로 선정됐다. 단일화는 양측이 각각 여론조사 업체를 선정해 안심번호 기반 자동응답(ARS) 방식으로 조사한 뒤 결과를 합산하는 방식으로 진행됐으며 구체적 수치는 공개하지 않았다.

신 후보가 단일 후보로 확정되면서 강 후보는 후보직을 사퇴했다. 양측은 곧바로 통합선거대책위원회를 구성해 본경선에 공동 대응하기로 했다.

강 후보는 상임선거대책위원장을 맡고, 양 캠프에서 공동본부장을 각각 5명씩 임명하는 한편 상황실장과 대변인 등 주요 선대위 직책도 공동으로 맡는 '원팀 체제'를 구축하기로 했다.

강 후보는 기자회견에서 "신정훈 후보라면 통합특별시의 미래를 맡겨도 좋겠다고 생각했다"며 "상임선대위원장을 맡아 단일 후보 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

신 후보는 "지지율이라는 마른 숫자의 결합이 아니라 시대의 열망이 만난 화학적 결합"이라며 "두 사람의 결단에 대한 시도민의 응답이 있을 것"이라고 밝혔다.

신정훈 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보가 30일 광주광역시의회 기자실에서 단일후보 확정을 발표한 뒤 강기정 후보와 손을 맞잡아 들어 올리며 공동 대응 의지를 밝히고 있다. 송보현 기자 원본보기 아이콘

두 후보는 단일화 논의 초기부터 1964년 동갑으로 민주화운동을 함께한 인연을 강조해 왔다. 이날 단일화 선언 자리에서도 신 후보는 "같은 해에 태어나 모진 세월을 함께 겪어온 사이인 만큼 신뢰는 바위처럼 단단하다"고 말했다.

단일화 결과 발표 과정에서는 두 후보가 감정을 주체하지 못하거나 눈물을 보이는 모습도 있었다.

오는 31일 예정된 민주당 본경선 후보 텔레비전 토론회 참여 여부와 관련해 강 후보는 "신 단일 후보의 의견을 듣고 따르겠다"고 밝혔다.

정치권에서는 이번 단일화로 전남 중부권 기반의 신 후보가 광주 지역 지지층 일부까지 흡수할 경우 경선 판세에 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 반면 지지층 결집 효과가 기대에 미치지 못할 가능성도 함께 제기된다.

민형배·주철현·김영록 후보 진영에서도 대응 전략과 추가 연대 가능성을 검토하고 있어 본경선을 앞두고 합종연횡 가능성도 거론된다.

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한편 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 본경선은 오는 4월 3~5일 실시되며 과반 득표자가 없을 경우 4월 12~14일 결선 투표가 진행될 예정이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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