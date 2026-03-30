구독자 2600만 거느리던 컨설턴트

"높은 성적보다 지원 전략 더 중요"

"중국 사회 현실 드러낸 강사"

수천만 구독자를 보유한 중국의 '입시 인플루언서' 장쉐펑이 사망한 뒤로 청년들의 애도 물결이 이어지고 있다. 장쉐펑은 수험생의 입시 전략을 돕던 입시 전략가로 통했으며, 특히 고급 입시 전략을 접하기 어려웠던 가난한 학생들의 희망이었다고 한다.

중국 입시 컨설턴트 장쉐펑. 더우인 캡처 AD 원본보기 아이콘

영국 BBC 방송은 지난 28일(현지시간) 중국 입시 전략 컨설턴트 장쉐펑이 지난 24일 사망했다고 보도했다. 장쉐펑은 당시 운동 중 심장마비로 급사한 것으로 전해졌다.

그의 부고가 전해진 뒤 현지 온라인상에서는 수많은 청년의 애도 물결이 일었다. '#장쉐펑사망'이라는 해시태그와 관련 글은 순식간에 6억회 넘는 조회 수를 기록했다. 애도 댓글을 게재한 이들은 주로 대학생, 수험생 등 20대 청년 세대로, 이들은 "장쉐펑은 수많은 평범한 가정의 인생을 바꿔 놓았다", "장쉐펑 덕분에 희망을 얻었다"며 안타까워했다. 장쉐펑은 생전 중국 최대 사회관계망서비스(SNS) '더우인'에서 구독자 수 2600만명을 거느리던 인플루언서였다.

학원 강사로 시작…中 최고 입시 인플루언서로 거듭나

중국 대학입학고사인 '가오카오'를 치른 수험생들이 교사와 행정직원의 인솔하에 베이징의 한 고사장을 빠져나가고 있다. AFP 연합뉴스] 원본보기 아이콘

장쉐펑은 1984년생으로, 중국 헤이룽장성의 작은 마을에서 태어났다. 그는 중국 정저우대학에서 토목공학을 전공한 뒤 학원 강사로 일하며 입시 컨설턴트로 이름을 날리기 시작했다.

그가 수천만 청년들의 희망으로 불린 이유는 탁월한 입시 전략 덕분이다. 중국의 대학 수학능력 시험인 '가오카오' 응시를 위한 전략을 짰는데, 상담료는 1만1999위안(약 260만원)에서 1만7999위안(약 392만원)으로 매우 비싼 편이었지만 인기는 언제나 뜨거웠다.

가오카오는 단순히 시험 하나로 끝나지 않는다. 800개 넘는 전공, 3000개 넘는 대학이라는 선택지 때문에 200만개 이상의 조합이 가능하다. 이 때문에 정보가 부족한 수험생은 불이익을 받을 위험이 있다. 장쉐펑은 "높은 가오카오 점수보다 탄탄한 입시 지원 전략이 더 중요하다"며 컨설팅의 필요성을 강조해 왔다.

다만 장쉐펑이 항상 호평받은 건 아니다. 그는 인문학 전공자들을 공개적으로 "서비스직에 불과하다"고 주장하는가 하면, "굳이 언론을 공부하겠다고 고집하면 차라리 때려눕히더라도 다른 전공을 택하게 하겠다. 언론학보다는 뭐든 낫다"고 일부 전공을 폄훼하기도 했다. 일각에서는 그가 정규 교육 과정을 입시를 위한 수단으로 격하한다는 비판을 제기했다.

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그러나 중국 청년 세대는 그의 가차 없는 실용주의적 시각을 여전히 지지하고 있다. 한 누리꾼은 "그는 단지 장막을 걷어내고 중국 사회의 현실을 드러냈을 뿐"이라며 "실수가 거의 용납되지 않는 평범한 사람들에게 귀중한 조언을 주셨다"고 추모했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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