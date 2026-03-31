상대적으로 탄탄한 코스닥? 이유는 액티브 ETF 자금 유입

외부 변수로 흔들리던 코스닥 시장이 최근 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 새롭게 등장한 코스닥 액티브 ETF를 통해 자금이 유입되면서 지수 변동성이 크게 낮아졌다는 분석이 나온다. 지수를 단순 추종하는 상품과 달리 종목 구성을 조정할 수 있는 구조가 중소형주 비중이 높은 시장 특성과 맞물리며 수급 안정에 영향을 줬다는 평가다.

시장에서는 액티브 ETF가 중소형주 투자에 새로운 자금 유입 경로를 만들며 기관 참여 확대에 기여할 수 있다는 전망이 나온다. 다만 시가총액이 작은 종목은 수급 변화에 따라 변동성이 커질 수 있어 투자 시 주의가 필요하다는 지적도 함께 제기된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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