인천 송도국제도시에 공공기관이 직접 운영하는 국내 첫 무선조종 자동차(RC카) 경기장이 들어섰다.

인천경제자유구역청은 RC 스포츠를 즐기는 시민의 수요에 대응하고 다양한 연령대가 즐기는 건전한 여가활동 공간을 제공하기 위해 송도 달빛공원 내 RC카 경기장을 준공했다고 31일 밝혔다.

총사업비 35억원이 투입된 2만㎡ 규모 경기장은 '온로드 서킷'(포장 경주로)으로 조성됐으며, 국제무선조종자동차경기협회(IFMAR)가 정하는 국제대회 규격을 갖췄다.

주경기장, 보조경기장, 어린이경기장과 함께 조종대, 관람석 등이 들어섰으며 가족 단위 방문객들도 함께 즐길 수 있는 열린 공간으로 조성됐다. 이곳은 공공기관이 직접 운영하는 국내 첫 RC카 경기장으로, 인천경제청은 시범 운영과 온라인 예약 시스템 구축 후 오는 6~7월께 정식 개장할 예정이다

인천 송도 달빛공원에 조성된 RC스포츠 경기장. 인천경제청 제공 AD 원본보기 아이콘

RC 스포츠는 무선조종을 활용한 고속 주행 및 정밀 조작 스포츠로 실제 모터스포츠와 유사한 전략과 기술이 요구된다. 일본, 미국, 유럽 등은 RC 스포츠가 생활형 스포츠로 정착돼 국제대회 개최와 관련 장비 산업, 동호인 문화도 함께 성장하고 있다.

이에 비해 국내에서는 아직 초기 단계에 머물러 있지만, 이번 송도 RC 스포츠 경기장 조성을 계기로 저변 확대와 대중화가 본격적으로 이뤄질 것으로 인천경제청은 기대했다.

인천경제청은 평상시에는 경기장을 시민 중심의 체험형 공간으로 운영하고 국제대회가 개최되면 별도 운영체계를 적용할 방침이다. 아울러 RC 스포츠경기장 준공을 계기로 달빛공원을 지역 주민과 방문객이 함께 찾는 복합 여가공간으로 활성화해 나갈 계획이다.

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인천경제청 관계자는 "RC카 경기장은 '민선 8기 시민 제안 공약사업'으로 추진돼 시민 의견을 반영한 생활밀착형 공원시설 확충 사례로 의미가 크다"며 "국제 규격의 트랙을 갖춘 만큼 인천의 새로운 스포츠·레저 명소가 될 것"이라고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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