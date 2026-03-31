지정학 리스크 속 과도한 우려…4월 증시 반등 기대

중동 지정학적 긴장으로 급락했던 국내 증시는 4월 들어 점진적인 반등 가능성이 제기되고 있다. 단기적으로 유가·금리·환율 변동성이 이어지며 시장이 한 차례 더 흔들릴 수 있지만, 현재 증시는 주요 리스크를 상당 부분 선반영한 수준이라는 평가다. 반면 기업 실적 전망은 개선 흐름을 보이며 과도한 우려 구간에 진입했다는 분석이 나온다.

시장에서는 단기 변동성을 매수 기회로 활용해야 한다는 의견도 제시된다. 실적 대비 저평가 업종 중심의 접근이 유효하다는 진단과 함께 기존 주도 업종뿐 아니라 그동안 소외됐던 업종의 반등 가능성도 거론된다. 외국인 수급 역시 매도 정점을 지나고 있다는 분석이 나오며 향후 자금 흐름 변화가 증시 방향의 주요 변수로 지목된다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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