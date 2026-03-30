국토교통부는 지난해 말일을 기준으로 하는 2026년 지적 통계를 31일 공표한다고 밝혔다. 지적 통계는 국토정책을 수립하거나 행정업무에 활용되는 기초자료다.

지난해 토지개발 사업과 공유수면 매립 등으로 12.5㎢ 토지가 새로 등록됐다. 여의도 면적(2.9㎢)의 4.3배 달하는 크기다. 화성시 화옹지구 농업개발사업, 목포신항 항만배후단지 공유수면 매립 등으로 국토면적이 늘었다.

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지난 10년간 국토의 면적 증감 추이를 보면 국토면적의 약 81.8%를 차지하는 산림·농지(임야·전·답·과수원) 면적은 1539㎢(2%)가량 감소했다. 학교용지 등 생활기반 시설, 산업기반 시설이 각각 489㎢, 263㎢ 늘었다. 교통기반 시설이나 휴양·여가시설 면적도 증가했다.

산업화와 도시화로 인한 주거·산업용지와 기반시설 인프라 확충 등으로 산림·농지는 매년 감소하고 있으며 지난 10년간 산림보다 농지가 더 많이 감소했다고 국토부는 설명했다.

경기도 화성시 화옹지구 농업개발 사업으로 늘어난 토지 현황. 5.7㎢ 규모가 새로 등록됐다. 국토교통부 제공 AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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