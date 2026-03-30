근로복지공단은 산재지정 의료기관 334개소를 대상으로 실시한 '2025년도 산재보험 의료기관 평가' 결과를 발표하고, 산재환자 맞춤형 치료와 재활서비스를 제공한 우수 의료기관 33개소를 선정했다고 30일 밝혔다.

산재보험 의료기관 평가는 산재환자가 적정한 치료와 재활 서비스를 받을 수 있도록 의료기관의 진료체계와 서비스 수준을 종합적으로 점검하고, 의료서비스 질 향상을 유도하기 위해 시행하는 제도다. 이번 평가는 인력·시설·장비 등 진료 인프라를 비롯해 치료과정의 적정성, 환자 경험 및 만족도 등 8개 영역 23개 항목을 기준으로 진행했다.

박종길 근로복지공단 이사장이 지난 2월 12일 설 명절을 맞아 근로복지공단 경기요양병원을 방문해 산재노동자들의 빠른 쾌유를 기원했다. 근로복지공단 AD 원본보기 아이콘

평가 결과 산재환자의 의료기관 이용 만족도는 98점으로 전년보다 1.1점 상승했다. 공단은 환자 중심 치료 확대와 재활 프로그램 강화 등 의료기관의 서비스 개선 노력이 반영된 결과로 분석했다.

공단은 특히 최우수 의료기관으로 선정된 대구 신암동 '든든한 병원'을 직접 방문해 '찾아가는 시상식'을 열고 현장 의료진을 격려했다. 해당 병원은 기능 회복을 위한 체계적인 재활 프로그램과 맞춤형 치료서비스에서 높은 평가를 받았다. 우수 의료기관 33개소에는 진료비 현지조사 면제와 함께 1년간 종별 가산율 3~5%를 추가 적용하는 등 행정·재정적 인센티브를 제공한다.

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박종길 이사장은 "산재보험 의료기관은 산재환자의 치료와 재활, 사회복귀까지 함께 책임지는 중요한 파트너"라며 "앞으로도 의료기관과 긴밀히 협력해 산재환자가 보다 빠르게 일터로 복귀할 수 있도록 요양서비스 품질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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