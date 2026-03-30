우수 가맹사업본부 발굴

2022년부터 매년 실시

한국공정거래조정원이 가맹점주와 손잡고 동반 성장을 실천한 모범 사례 발굴에 나선다. 조정원은 30일부터 5월 15일까지 '2026년 상생협력 우수 가맹본부' 선정 사업 참여 업체를 모집한다고 밝혔다.

공정거래위원회 청사. 아시아경제 DB. AD 원본보기 아이콘

지난 2022년부터 매년 실시 중인 이 사업은 가맹본부가 점포 경쟁력을 높이고 상생 문화를 업계 전반에 확산하기 위해 마련됐다. 참여를 원하는 가맹본부는 기한 내 신청서를 제출해야 하며, 최종 선정 결과는 오는 8월 중 발표될 예정이다.

조정원은 변호사와 교수 등 내·외부 전문가로 구성된 선정위원회를 통해 지원 규모, 실질적 성과, 사례의 독창성 등을 정량·정성적으로 종합 평가할 계획이다.

우수 가맹본부로 선정되면 '상생협력 우수 가맹본부 인증 마크' 사용 권한과 상패가 부여된다. 아울러 신용보증기금 보증료율 0.2%포인트 인하, 가맹 분야 공정거래협약 이행평가 시 가산점 1점 부여 등 실질적인 경영 혜택도 제공된다.

다만 최근 1년 이내에 가맹사업법 위반으로 시정명령 이상의 처분을 받았거나 도박·유흥 등 부적격 업종, 휴·폐업 중인 가맹본부 등은 선정 대상에서 제외된다.

신청은 전자우편이나 등기우편, 방문 접수를 통해 가능하며 자세한 내용은 조정원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

AD

조정원 관계자는 "이번 사업을 통해 가맹분야 전반에 상생 중심의 경영 문화가 확산하는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>