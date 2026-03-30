예금·적금 출시 20주년… 최고 연 3%대 금리·이벤트 혜택 눈길

BNK부산은행이 부산 연고 프로야구단 롯데 자이언츠의 선전을 기원하는 스포츠 연계 금융상품을 선보였다.

부산은행은 30일 'BNK가을야구예금'과 'BNK가을야구적금'을 출시한다.

'BNK가을야구예금'은 2007년 첫 출시 이후 올해로 20주년을 맞은 대표 상품으로, 총 5000억원 한도로 판매된다. 가입 기간은 1년이며 가입금액은 300만원 이상 5억원 이하다. 기본금리는 연 2.40%이며, 우대금리를 포함해 최고 연 3.20%까지 제공된다.

우대금리는 ▲승리기원 우대 0.2%포인트 ▲정규시즌 성적에 따른 승리플러스 우대 최대 0.2%포인트 ▲거래실적 우대 최대 0.3%포인트 ▲신규고객 우대 0.1%포인트 등으로 구성됐다.

'BNK가을야구적금'은 1년제 자유적립식 상품으로 5000좌 한도로 판매된다. 가입금액은 1만 원 이상 100만원 이하이며 개인 고객은 1인 1계좌까지 가입할 수 있다. 기본금리는 연 2.40%로, 우대금리를 적용하면 최고 연 3.40%까지 가능하다.

적금 상품은 ▲정규시즌 승리 횟수에 따른 우대금리 ▲사직야구장 방문 우대 ▲예금 동시 가입 우대 ▲거래실적과 신규고객 우대 등을 통해 금리를 높일 수 있다.

두 상품은 오는 5월 말까지 판매되며, 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.

부산은행은 출시 20주년을 기념해 'BNK가을야구 20주년! '20번째' 주인공을 찾아라!' 이벤트도 진행한다. 상품 가입 후 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 신세계상품권을 제공하고, 선착순 200명에게는 커피 쿠폰을 증정한다.

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또 'BNK가을야구예금' 판매 수익금 일부를 부산지역 유소년 야구 발전을 위한 후원금으로 지원할 계획이다.

장인호 개인고객그룹장은 "가을야구예금은 20년간 고객과 함께 야구의 감동을 나눈 부산은행의 대표 상품"이라며 "고객 일상에 즐거움과 가치를 더하는 금융상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

BNK부산은행이 ‘BNK가을야구예·적금’을 출시한다. BNK부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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