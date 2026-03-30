나뭇가지, 낙상 등 상처… 급성 세균감염증, 초기 신속하게 치료해야

등산과 야외활동이 늘어나는 계절, 작은 찰과상이 심각한 감염으로 번질 수 있다.

평소 산행을 즐기던 60대 남성 A씨, 완연한 봄 날씨와 막 피기 시작한 봄꽃을 보기 위해 그동안 추운 날씨 탓에 미뤄뒀던 등산을 나섰다.

모처럼 산행이라 들떠있던 A씨는 날이 더워 외투를 벗고 산을 오르던 중 실수로 넘어지면서 손바닥에 상처를 입었다. A씨는 가볍게 긁힌 상처가 부어올랐지만 큰 상처를 입은 것이 아니라서 대충 물로 헹구고 대수롭지 않게 넘겼다. 하지만 며칠 후 손바닥이 심하게 붓고 상처 부위의 통증과 열감 때문에 물건을 쥘 수조차 없어 인근 병원의 정형외과를 찾았다.

A씨가 병원을 찾게 된 원인은 '봉와직염'이었다. 군대를 다녀온 남성들이라면 누구나 한 번쯤 들어봤을 '봉와직염'은 보통의 경우 대수롭지 않게 생각하지만 자칫 목숨이 위험해질 수 있는 위험한 질환이다.

연조직염(봉와직염), 등산 중 상처 (보도와 연관 없음). 클립아트코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

흔히 봉와직염이라고 불리는 연조직염은 급성 세균감염증의 일종이다. 연조직염은 피부 아래 조직에 황색 포도상 구균 등의 세균이 침투해 발생하는 염증성 질환이다. 짧은 옷을 즐겨 입고 장마와 더위로 인해 위생상태가 불량하기 쉬운 여름철에 가장 많이 발생하지만, 야외활동이 늘어나는 봄철부터 증가하기 시작한다.

야외활동이 늘면 상처를 입거나 벌레에 물리기 쉽고 땀을 많이 흘리기 때문에 세균이 번식하기 좋은 환경이 조성된다. 야외의 위생적이지 못한 환경에 노출되어 상처를 입고 세균에 감염되면 쉽게 연조직염이 발생할 수 있다.

초기 별다른 증상이 없는 연조직염은 대부분 A씨처럼 물로 씻거나 상처 연고를 바르는 것에 그치는 경우가 많다. 드물지만 무좀균에 의해 발생한 연조직염을 무좀으로 오해해 무좀약을 바르는 경우도 있다. 결국 대부분의 환자가 상태가 심해진 후에야 뒤늦게 병원을 찾는 경우가 많다.

연조직염은 일반적인 피부질환과 달리 피부층 아래에서 발생하기 때문에 그 발생 범위가 넓고 깊다. 상처 부위의 심한 통증과 함께 상처 주변의 피부색이 붉게 변하며 붓는다. 심할 경우 열이 나고 상처 부위 아래쪽에 단단한 덩어리 같은 것이 만져지기도 한다. 만약 치료 시기를 놓치게 될 경우 균이 온몸으로 번지거나 다른 부위로 퍼지면서 패혈증까지도 동반하여 사망에 이를 수도 있다.

흔히 손과 발 등 노출이 많은 부위에서 연조직염이 많이 발생하지만, 상처는 어디든 발생할 수 있기 때문에 연조직염의 발생 부위도 제한되어 있지 않다. 따라서 상처가 난 부위에 세균감염이 발생하지 않도록 개인위생에 철저히 신경을 기울이는 것이 중요하다. 드물지만 상처가 없어도 자신의 발 크기보다 작은 사이즈의 신발을 신고 장시간 걷거나 운동을 하는 경우에도 연조직염이 발생하는 경우가 있다.

연조직염을 치료하기 위해서는 일반적으로 항생제를 투여하고 진통 소염제 등의 약물치료를 병행하면 대부분 상태가 호전된다. 하지만 치료 시기를 놓치거나 염증이 다른 부위로 퍼질 경우 입원 치료를 해야 하는 경우도 있다. 차가운 수건이나 얼음주머니로 냉찜질을 해주고 충분한 휴식을 취하는 것도 치료에 도움을 준다. 당뇨병과 같이 만성질환을 앓고 있는 경우는 당뇨병성 족부병증 등의 합병증 위험이 있어 각별한 주의가 필요하다.

울산엘리야병원 관절척추센터 박지수 과장(정형외과 전문의)은 "가끔 집에서 상처 부위에 발생한 고름을 짜는 경우가 있는데 이는 오히려 상태를 악화시킬 수 있으므로 반드시 병원을 찾아 적절한 치료를 받는 것이 매우 중요하다"라며 "야외활동 중 상처가 발생하지 않도록 주의하고 상처가 발생하면 즉시 소독 등의 조처를 해 세균 감염을 예방하는 것이 중요하다"라고 강조했다.

봄철 안전하고 건강한 산행을 즐기기 위해서는 금지되거나 위험한 구역을 피해 지정된 등산로를 이용하고 응급상황에 대처하기 위해 혼자보다는 2인 이상이 함께 등반하는 것을 권장한다.

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또 자신의 체력에 맞는 등산 코스를 선택하고 비상시 전화가 가능하도록 등반 전 휴대전화 충전과 사용 가능 구역을 확인해두는 것이 좋다. 또한 통풍이 잘되는 긴 소매 옷을 챙겨가서 나뭇가지 등에 상처가 발생하는 것을 예방하고 등반 후 이상 증세가 있을 경우는 즉시 병원을 찾아 정확한 진단과 치료를 받아야 한다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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