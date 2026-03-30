한국장학재단(이사장 박창달)은 30일 제7대 한국장학재단 이사장으로 박창달 전 의원이 취임했다고 밝혔다.

신임 박창달 이사장은 한국장학재단 임원추천위원회의 공개모집과 심사, 교육부장관의 제청을 거쳐 대통령이 임명했다. 임기는 30일부터 2029년 3월 29일까지 3년이다.

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신임 박창달 이사장은 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육의 기회를 가질 수 있도록 이재명 정부의 청년 교육 및 미래인재 양성을 위한 맞춤형 지원 정책을 통해 대학생 등록금 및 주거비 부담 경감 지원 사업을 중점적으로 추진할 예정이다.

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신임 박창달 이사장은 한국외국어대학교 독일어학 학사, 영남대학교 행정대학원 정책분석학 석사 학위를 취득했으며, 국회의원(15~17대), 한국자유총연맹 총재, 대한민국헌정회 대구지회장 등을 역임했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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