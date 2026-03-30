이사회·경영진 총출동 책임경영 강화

2조4000억원 투자로 재무·기술 동시 확보

글로벌 태양광·화학 업황 둔화 속에서 유상증자를 추진 중인 한화솔루션이 사외이사 전원의 자사주 매입이라는 이례적 행보에 나섰다. 경영진에 이어 이사회까지 '책임경영'에 힘을 싣는 모습으로, 유증 정당성과 시장 신뢰를 동시에 확보하려는 움직임으로 해석된다.

30일 한화솔루션에 따르면 사외이사 전원(4인)이 회사 주식 매입에 참여하기로 했다. 장재수 이사회 의장을 비롯해 송광호, 배성호, 이아영 이사는 최근 발표된 유상증자의 필요성에 공감하며 자발적으로 지분 매수 의사를 밝혔다.

장재수 의장은 "재무구조 안정화와 신용도 방어, 중장기 경쟁력 확보를 위한 선제적 투자가 병행돼야 한다"며 "이번 유상증자는 불가피한 선택"이라고 말했다.

다만 사외이사들의 자사주 매입 규모는 구체적으로 공개되지 않았다. 회사는 추후 공시를 통해 관련 내용을 밝힐 방침이다.

앞서 최고경영진도 책임경영 차원에서 총 42억원 규모의 지분 매수에 나섰다. 김동관 부회장은 약 30억원 규모(약 8만1500주)를 매입할 예정이며, 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 약 6억원(약 1만6000주)씩 매수에 참여한다. 매입 금액은 지난해 연봉 수준으로, 오는 30일부터 순차적으로 주식을 매입할 계획이다. 다른 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여할 예정이다.

경영진의 대규모 매수에 더해 사외이사까지 동참하면서, 이번 유상증자를 둘러싼 내부 결속과 책임경영 메시지는 한층 강화되는 모습이다. 업계에서는 단순한 선언이 아닌 실제 자금 투입이 수반됐다는 점에서 시장 신뢰 회복에 긍정적으로 작용할 수 있다는 평가가 나온다.

이번 유상증자는 총 2조4000억원 규모로 추진된다. 이 가운데 약 1조5000억원은 채무 상환에 투입돼 재무구조 개선과 신용도 방어에 활용되며, 나머지 9000억원은 차세대 태양광 기술 확보와 생산능력 확대에 투자된다.

특히 투자 자금은 탠덤(Tandem·차세대 고효율 태양광 기술) 셀 양산 검증과 탑콘(TOPCon·효율 개선형 실리콘 기술) 생산라인 구축, 기가와트(GW)급 상용화 등에 집중된다. 회사는 이를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장에서의 입지를 확대한다는 전략이다.

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한화솔루션 관계자는 "재무 안정성과 미래 성장 동력을 동시에 확보해 주주가치를 높이겠다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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