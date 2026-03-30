행정공제회 신규 CI '시카고 굿 디자인 어워드' 수상

회원과의 동행 및 비상 표현

대한지방행정공제회가 창립 50주년을 맞아 새롭게 선보인 기업이미지(CI)가 해외 디자인 대회에서 준수한 성과를 거뒀다.

30일 행정공제회는 새 CI가 '시카고 굿 디자인 어워드'의 그래픽 디자인 부문에서 '굿 디자인' 본상으로 선정됐다고 밝혔다.

시카고 아테네움 건축 디자인 박물관이 주관하는 '굿 디자인 어워드'는 1950년 창설된 세계에서 최고(最古) 글로벌 디자인 공모전이다. 독일의 'iF 디자인 어워드' 및 '레드 닷 디자인 어워드', 미국의 'IDEA'와 함께 세계 4대 디자인 어워드로 꼽힌다.

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이번에 수상한 행정공제회의 신규 CI는 창립 50주년을 기념해 '새로운 미래를 향한 선언'을 담아 개발됐다. 기존의 복잡한 이미지를 탈피한 평면형 워드마크 형태로, 회원 삶의 질을 높이는 파트너로서의 가치를 '길'을 형상화했다. 끊이지 않고 이어지는 선은 회원과의 '평생 동행'을, 사선으로 절개된 끝부분은 '미래를 향해 비상'을 상징한다는 설명이다.

김장회 행정공제회 이사장은 "창립 50주년을 맞아 선보인 새로운 CI가 세계적인 디자인 무대에서 그 우수성을 입증했다는 데 큰 자부심을 느낀다"며 "CI가 상징하는 동행과 비상의 가치처럼, 회원의 행복과 안정적인 미래를 함께하는 평생 파트너로서 최선을 다하겠다"고 전했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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