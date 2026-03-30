'신한 Premier 패스파인더 인사이트' 콘텐츠 공개

신한투자증권은 신한 프리미어(Premier) 공식 유튜브 채널인 '신한 프리미어 TV'에서 '신한 프리미어 패스파인더 인사이트' 콘텐츠를 공개했다고 30일 밝혔다.

신한 프리미어 TV는 신한은행 및 신한투자증권의 자산관리 전문가 그룹 '신한 프리미어 패스파인더' 위원들이 대거 참여해 차별화된 시장 분석과 자산관리 전략을 선보이는 것이 특징이다.

채널 오픈을 기념하는 첫 번째 기획 콘텐츠는 '신한 프리미어 패스파인더 인사이트'로 거시경제 전문가인 오건영 패스파인더 단장이 출연한다. 총 2회에 걸쳐 공개되는 이번 시리즈에서 오건영 단장은 금리, 환율 등 1분기 금융시장 변곡점 분석을 기반으로 자산관리 대응 전략을 풀어낸다.

신한투자증권은 채널 개설을 기념해 대고객 구독 이벤트도 진행한다. 유튜브 채널을 구독하고, 오건영 단장 콘텐츠에 응원 댓글을 남긴 구독자를 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 모바일 상품권을 제공한다.

AD

정용욱 신한투자증권 신한프리미어 총괄 사장은 "신한 프리미어 TV 유튜브 채널 개설은 신한 프리미어가 지향하는 고품격 자산관리 솔루션을 시공간의 제약 없이 제공하기 위함"이라며, "다양한 대면 채널 및 서비스 라인업과 유기적으로 통합해 신한만의 독보적인 자산관리 고객경험을 선사하는 것이 핵심"이라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>