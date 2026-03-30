최옥계 동문 10만달러 쾌척… 건학 초창기 역사 기념공간 조성

부산대학교에 대한 동문의 깊은 애정이 개교 80주년을 맞아 또 한 번 이어졌다.

부산대학교는 미국에서 활동한 한인 기업가 故 최상훈 회장의 부인 최옥계 동문이 위트컴 장군을 기리는 조형물 건립을 위해 10만달러(약 1억5000만원)를 기부 약정했다고 30일 전했다.

부산대학교가 미국에서 활동한 한인 기업가 故최상훈 회장의 부인 최옥계 동문의 위트컴 장군 조형물 건립을 위한 10만 달러 기부 약정식을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기부는 올해 부산대 개교 80주년과 미주지역 남가주 동문회 설립 50주년을 맞아 이뤄졌으며, 지난 26일 미국 현지에서 열린 기념행사에서 약정식이 진행됐다. 행사에는 미주지역 동문 40여명이 참석해 모교 발전을 위한 뜻을 함께 나눴다.

최옥계 동문은 지난해 최재원 총장의 미국 방문 당시 위트컴 장군의 공헌 이야기를 듣고, 깊은 감동을 받아 기부를 결심한 것으로 전해졌다.

고 리차드 위트컴 장군은 유엔군 부산군수사령관으로 재직하며 부산대 설립 초기 캠퍼스 부지 50만 평과 공사 자금을 지원해 대학의 기틀을 마련하는 데 큰 역할을 한 인물이다.

부산대는 이번 기부를 계기로 교내 정학관을 리모델링하고, 초대 총장 윤인구와 위트컴 장군을 기리는 조형물과 기념공간을 조성할 계획이다. 이를 통해 건학 초기의 역사적 의미와 대학 정신을 재조명한다는 방침이다.

최옥계 동문은 "해외에서 생활하며 어려움이 있을 때마다 모교를 떠올렸다"며 "부산대가 터전을 마련하는 데 큰 힘이 된 위트컴 장군의 뜻을 오래도록 기리고, 후배들이 대학의 뿌리와 의미를 기억하길 바란다"고 말했다.

고 최상훈 회장은 1982년 미국에서 전자장비 기업 아스트로닉을 설립해 성장시킨 기업가로, 2024년부터 5년간 모교 발전기금 100만달러를 기부하기로 약정했으며 현재까지 60만달러를 출연했다. 부산대는 그의 뜻을 기려 '최상훈 장학금'을 운영하며 학생들의 학업과 글로벌 역량 강화를 지원하고 있다.

AD

최재원 총장은 "두 동문의 모교 사랑과 건학 역사에 대한 자부심은 큰 울림을 준다"며 "기부자의 뜻을 살려 위트컴 장군을 기리는 공간을 조성하고, 부산대가 글로벌 명문대학으로 도약하는 데 소중히 활용하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>