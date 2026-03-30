새마을금고, 2026년 상반기 신입직원 공개채용 실시
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새마을금고중앙회는 2026년 상반기 새마을금고 신입직원 공개채용을 실시한다고 30일 밝혔다.
전국 150개 새마을금고에서 총 220명을 채용할 예정이다. 지원서는 오는 4월8일까지 새마을금고 채용홈페이지를 통해 접수하면 된다. ▲서류전형 ▲필기전형 ▲면접전형을 거쳐 5월 중 최종 합격자를 선발할 계획이다.
필기전형은 4월25일 전국 13개 지역별 고사장에서 실시된다. 필기전형 시 지원자의 역량 점검을 위한 인성검사 및 NCS 직업기초능력평가를 실시할 계획이다. 면접전형은 본인이 지원한 새마을금고에서 잠재역량과 열정 등을 평가한다. 면접 평가자로 외부 면접위원 1명 이상이 참여한다. 모든 면접 평가자는 지원자와 친·인척 등 특수관계가 없다는 서약서 및 확인서를 제출해 평가과정의 공정성과 객관성을 확보할 예정이다. 최종면접에서 탈락한 지원자는 '신입직원 인재풀'에 자동 등재된다.
2026년 하반기 공채가 시작되기 전까지 본인이 응시한 지역과 인접한 새마을금고에서 신입직원 채용 시 추가로 면접 기회를 부여받을 수 있다. 김인 새마을금고중앙회장은 "새마을금고의 미래를 이끌어갈 열정과 도전정신을 지닌 우수한 인재들을 채용하기 위해 정기 신입직원 공채를 진행한다"며 "앞으로도 대규모 공채를 통해 청년층에게 양질의 일자리를 창출해 새마을금고의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.
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자세한 채용정보는 새마을금고 채용홈페이지 내 공고문을 통해 확인할 수 있다.
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