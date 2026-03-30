대구 중구청, 봉사·예술·취업 청년동아리 6팀 모집…팀당 100만원 지원
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대구 중구는 지역 청년들의 자발적인 모임과 창의적인 활동을 지원하기 위해 '2026년 청년 커뮤니티 활동 지원 사업'을 추진한다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 청년들이 비용부담 없이 프로젝트를 기획·실행할 수 있도록 활동비를 지원해 건강한 청년문화를 조성하고, 지속 가능한 청년 커뮤니티 기반을 마련하기 위해 추진된다.
대구 중구청
지원 대상은 중구에서 활동중인 4인 이상 청년 동아리로, 구성원 중 중구 거주자 또는 중구 내 학교·직장·사업장에 소속된 청년이 포함돼야 하며, 동아리 구성원 중 만 19세부터 39세까지의 청년 비율이 60% 이상이어야 한다. 선정된 팀에는 팀당 100만원을 지원하며, 총 6개팀을 선정할 예정이다.
지원 분야는 문화예술, 봉사활동, 자기 계발·학습, 토론, 취업준비, 창업준비 등이며, 활동비는 재료비·강사료·임차료·모임비 등 커뮤니티 운영에 필요한 항목에 사용할 수 있다. 아울러 사업 기간 중 최소 3회 이상 정기 모임 활동을 해야 한다.
신청 기간은 4월 10일 오후 6시까지이며, 신청서와 활동계획서 등 구비서류를 원본 스캔해 담당자 이메일로 제출하면 된다. 자세한 신청 방법은 중구청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다. 선정 결과는 5월 중 중구청 누리집 게시 및 개별 통보할 예정이다.
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대구 중구청 관계자는 "이번 사업이 청년들이 비용 부담 없이 마음껏 활동하며 성장할 수 있는 마중물이 되길 바란다"며 "참신한 아이디어를 가진 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.
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