내일부터 청문회 준비 돌입

신현송 한국은행 총재 후보자가 30일 입국해 "엄중한 상황에 총재 지명을 받아 막중한 책임감을 느낀다"고 짧은 지명 소감을 밝혔다.

신현송 신임 한국은행 총재 후보자가 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 스위스 취리히에서 인천공항을 통해 입국한 신 후보자는 기자들과 만나 이같이 말했다.

그가 언급한 '엄중한 상황'은 중동 전쟁으로 인한 지정학적 리스크로 국제유가가 급등하면서 금융·외환시장 변동이 커지고, 경기 침체와 인플레이션 우려가 동시에 제기되는 상황을 언급한 것으로 풀이된다.

신 후보자는 경제 상황 진단이나 시장에서의 매파적(통화긴축 선호) 평가에 대한 질문에는 "내일 (출근길 문답 자리에서) 설명드리겠다"고 짧게 말하고, 한은 관계자들과 함께 공항을 떠났다.

신 후보자는 31일 서울에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근해 본격적인 국회 청문회 준비에 들어가게 된다.

신 후보자는 지난 22일 차기 한은 총재로 지명된 직후 "물가, 성장, 그리고 금융안정을 감안한 균형 있는 통화정책을 어떻게 운영해나갈 것인지 고민하겠다"며 "우리 경제가 지금 처해 있는 여러 난관을 잘 헤쳐 나갈 수 있도록 금융통화위원들과 최선의 노력을 다하겠다"고 밝힌 바 있다.

1959년생인 신 후보자는 오랜 시간 글로벌 무대에서 폭넓게 경력을 쌓은 거시경제·금융 전문가다. 초등학교 시절 아버지를 따라 영국으로 가서 옥스퍼드대에서 정치경제학, 철학을 전공하고 경제학 석·박사 학위를 받았다. 2000년대까지 옥스퍼드대에서 교수를 지낸 후 런던정경대(LSE)를 거쳐 미국 프린스턴대 교수로 지냈다.

AD

영국 중앙은행 고문, 미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원으로 재직하는 등 중앙은행과도 인연이 깊다. 2010년 이명박 정부 때 청와대 국제경제보좌관을 지냈으며, 2014년부터는 국제결제은행(BIS)에서 아시아인 최초로 경제자문역 겸 조사국장을 거쳐 통화경제국장으로 일했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>