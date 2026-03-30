국민연금 신규 주임운용역 온라인 채용설명회 개최

선착순 500명…현직자와 질의응답

국민연금공단이 차세대 자산운용 전문가로 성장할 '신규 주임운용역' 채용을 위한 온라인 설명회를 개최한다.

30일 국민연금은 다음 달 14일 오후 3시부터 약 1시간 동안 영상회의 시스템 '웹엑스'를 활용해 온라인 채용설명회를 진행한다고 밝혔다.

설명회에서는 국민연금과 기금운용본부에 대한 소개를 비롯해 주임운용역 채용 세부 절차, 본부 근무 환경과 정주 여건 등을 안내한다. 이어 운용직, 운용관리직, 운용지원직 재직자로부터 직접 직무 및 수행업무 관련 설명을 듣고, 참가자가 궁금해하는 내용에 답변하는 시간도 갖는다.

설명회 참가 인원은 선착순 500명이다. 참가신청은 국민연금 기금운용본부 홈페이지 채용공고에서 이날 오전 9시부터 다음 달 8일 오후 6시까지 가능하다.

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국민연금은 이번 채용설명회를 통해 지원자들의 다양한 궁금증을 해소하고 우수 운용 인력을 확보할 방침이다. 채용공고는 다음 달 중 게시될 예정이며 총 10명을 선발할 계획이다. 응시 자격은 학력 및 경력 제한을 두지 않으나, 회계 분야의 경우는 국내 공인회계사 시험 2차 합격한 자 또는 자격증 보유자가 지원할 수 있다.

김성주 국민연금 이사장은 "이번 설명회는 채용제도 소개뿐 아니라 현직 운용역의 현장감 있는 직무 수행 경험과 조직문화를 공유하는 자리가 될 것"이라며 "미래 투자운용 전문가로 성장할 우수하고 유능한 인재들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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