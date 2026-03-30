합천 '펫-웰니스'·남원 '스마트팜 연계' 등 농촌특화지구 조성…하반기까지 사업계획 구체화

올해 농촌특화지구 지원 사업 대상지 선정

농림축산식품부는 2026년도 농촌특화지구형 농촌공간정비사업 대상지로 합천군과 남원시를 선정했다고 30일 밝혔다.

농촌특화지구는 지방정부가 농촌 공간을 효율적으로 개발·이용·보전하기 위해 주거·산업·융복합산업·경관 등 기능을 집적하고 육성하기 위해 지정하는 지구다. 농촌특화지구형 농촌공간정비사업은 개소당 50억~100억원(국비 50%)이 지원된다.

합천군은 '펫-웰니스' 기반 체류형 관계인구 유입과 고구마, 한우 등 지역 농축산물을 활용한 반려동물 관련 산업 특화전략으로 차별성을 인정받았다. 펫-웰니스는 반려동물의 전반적인 건강뿐만 아니라 생활환경 등 삶의 질도 포함하여 관리하는 개념이다.

구체적으론 쌍백면 일대에 기존 반려동물 테마파크 '멍스테이'와 연계해 시너지 효과를 낼 수 있도록 펫-웰니스 상생플랫폼을 중심으로 한 반려동물 특화형 농촌융복합산업지구를 조성한다. 이 플랫폼은 펫푸드 생산·가공·판매는 물론 체험, 숙박, 관광, 교육 프로그램 운영이 가능한 복합 문화공간으로 활용한다.

인근 농촌마을보호지구에는 6만수 규모의 축사(계사)를 철거해 30년간 지속된 악취와 환경오염 문제를 해소하고 해당 부지에는 반려동물 동반 산책로와 힐링 숲 등을 조성할 계획이다.

남원시는 스마트팜단지 육성 사업과 연계해 융복합 자원을 기반으로 한 집약적 농산업 체계를 구축할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 청년임대 스마트팜 단지와 가루쌀 생산지 등과 연계해 농산물 가공 및 농촌체험 융복합시설을 조성할 계획이다. 이를 통해 청년 농업인과 주민 대상 교육 및 창업 지원을 강화하고 지속적인 일자리 창출이 가능한 농촌융복합산업지구를 구축한다.

인근 마을에는 오염물질 배출공장을 철거하고 폐창고 등 유휴시설을 리모델링해 융복합산업지구에 유입되는 농업인과 교육생의 주거 수요와 정주여건을 충족할 수 있도록 복합체류시설, 힐링공원, 마을공용구판장 등도 조성할 계획이다.

합천군과 남원시는 올해 하반기까지 사업계획을 구체화하고, 농촌특화지구 지정 절차를 진행해 2030년까지 사업을 완료할 계획이다.

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안유영 농식품부 농촌공간계획과장은 "농촌특화지구는 지방정부가 지역주민과 함께 수립한 농촌공간계획을 기반으로 지정되며 농식품부는 이에 맞춰 재정을 지원한다"며 "농촌특화지구가 지역소멸 위기에 대응해 농촌을 일터·삶터·쉼터로 전환하는 계기가 될 수 있도록 적극적인 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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