육군 제31보병사단 현장 금융특강
"금융에 대한 올바른 시각, 인생의 길잡이"

이찬진 금융감독원장은 30일 군부대를 찾아 장병들에게 "군 복무 중 받는 급여를 활용해 안정적으로 자산을 형성하고 위험을 관리하는 습관을 기르면 전역 후 출발선을 다르게 만들 수 있다"고 말했다.


이찬진 금감원장이 17일 서울 강남구 서울본부세관에서 열린 초국가범죄 범죄자금 반출입자금세탁 근절을 위한 업무협약식에 참석, 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.17 윤동주 기자

이찬진 금감원장이 17일 서울 강남구 서울본부세관에서 열린 초국가범죄 범죄자금 반출입자금세탁 근절을 위한 업무협약식에 참석, 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.17 윤동주 기자

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금감원은 이 원장이 이날 국방부와 함께 광주 육군 제31보병사단 신병교육대대를 방문해 훈련병 200여명을 대상으로 특강을 진행했다고 밝혔다.

이 원장은 '군장병 불법도박 피해예방 및 건전한 자산관리'란 주제로 급여 관리방법, 올바른 투자 방법과 유의사항 등의 내용을 장병에게 사례 위주로 쉽게 설명했다. 불법도박 및 채무 현황 등 통계 자료와 를 적절히 제시하며 불법도박 문제의 위험성을 전달했다.


금감원과 국방부는 최근 군 급여 인상 등으로 장병들이 도박, 금융사기, 고금리 대출 등 금융사고 위험에 노출될 가능성이 커지고 있다고 판단했다. 각 군과의 협력을 강화해 입대 직후부터 전역 시까지 복무 주기에 맞는 '3-스텝 금융교육'을 제공할 계획이다.

우선 입대 직후 훈련소에서부터 도박, 고위험 투자의 위험성, 급여 관리의 중요성 등을 가르친다. 군에서 발생하는 위험 사례, 적정 대응 요령 중심 콘텐츠를 만들었고, 이를 다음 달 중 '장병내일적금' 취급 은행 등에 배포할 예정이다.


군 생활 중반엔 금융 기초 지식과 신용 관리 능력 향상 및 금융범죄 예방 등에 관한 방문 교육과 온라인 교육을 병행한다. 또한 군 재정 담당자 금융연수를 확대한다. 교육 횟수를 기존 연 1회에서 연 2회로 늘리고 연수 대상자에 부사관, 군무원 등을 포함할 예정이다.


전역을 앞둔 장병, 군 간부 등을 대상으로는 전문 재무설계사의 '일대일 재무설계 프로그램'을 시행할 계획이다. 전역 후 급여, 장병내일준비적금 등을 불릴 수 있도록 재무목표 설계·실천을 돕는다. 이를 위해 국방부, 각 군 본부와 협력해 다음 달 중 참여자를 모집하고, 오는 5~8월 중 순차적으로 실시간 비대면 방식으로 프로그램을 진행한다.

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이 원장은 "군에서 받는 급여는 단순한 소비 재원을 넘어 전역 후의 삶을 준비하는 미래의 가능성"이라며 "특강을 계기로 금융에 대한 올바른 시각을 형성하면 인생의 중요한 길잡이가 될 것이란 점을 깨닫길 바란다"고 격려했다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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