국내 손상 양상, 교통사고 줄고 낙상 늘었다

질병청, 15차 국가손상종합통계 발표

손상 355만명…진료비 10년 새 1.8배

청소년 자해 5배↑…정신건강 적신호

국내 손상 양상이 교통사고 중심에서 추락·미끄러짐 등 낙상으로 이동하고 있는 것으로 나타났다.

질병관리청이 30일 발표한 '제15차 국가손상종합통계'에 따르면 2023년 손상으로 외래진료나 입원 등을 경험한 사람은 연간 약 355만명으로 나타났다. 구급차로 이송된 손상 환자는 64만명, 손상으로 인한 사망자는 2만7812명으로 집계됐다.

이번 통계는 2023년 손상으로 인한 사망·응급실 이용·입원·119 구급 이송·안전사고 신고 등을 통합 분석한 자료로, 질병청은 최근 10년간 변화 추이와 함께 소아·청소년 손상 특성을 집중 분석했다.

전체 손상의 최근 10년(2014~2023년)간 연도별 발생 추이를 보면 손상을 경험한 사람은 2014년 383만명에서 2023년 355만명으로 줄었다. 손상으로 입원한 사람은 2023년 123만으로 2014년(116만명) 대비 약 5.7% 증가했다.

손상으로 인한 사망자는 2023년 2만7812명(전체 사망자의 7.9%)으로 2014년(2만9349명) 대비 약 5.2% 감소했으나, 전년(2022년) 2만6688명과 비교하면 4.2% 증가했다.

손상 환자의 건강보험 전체 진료비는 2014년 3조5232억원에서 2023년 6조3729억원으로 2014년에 비해 1.8배 증가해 사회·경제적 부담도 많이 늘어난 것으로 분석됐다.

교통사고 줄고 낙상 늘어…고령층 더 위험

최근 10년간 주요 손상 환자의 손상 특성을 비교 분석한 결과 교통사고에 의한 손상은 감소하고 추락·미끄러짐에 의한 손상은 증가하는 경향을 보였다.

119구급차로 이송한 손상환자의 손상기전별 추세를 보면 교통사고는 2014년 30.1%에서 2023년 26.7%로, 둔상·관통상·기계손상도 2014년 11.0%에서 2023년 10.6%로 각각 감소했다. 반면 추락·미끄러짐은 2014년 31.3%에서 2023년 41.0%로 같은 기간 9.7%포인트 증가했다.

입원 환자에서도 같은 흐름이 나타났다. 교통사고로 인한 입원은 2014년 34.5%에서 2023년 19.9%로 14.6%포인트 감소했지만, 추락·미끄러짐 손상으로 인한 입원은 2014년 34.7%에서 2023년 51.6%로 16.9%포인트 증가했다.



특히 70세 이상 고령층에서는 추락·낙상 손상이 다른 연령대보다 1.3배 이상 많았고, 사망률도 3.3배 높은 것으로 나타났다.

청소년 손상 적신호…자해·자살 급증

이번 통계에서는 개인과 사회에 부담이 큰 손상인 소아·청소년 문제를 살펴보고자 0-18세의 손상 자료를 집중적으로 분석했다. 국가손상종합통계는 매년 사회적 이슈가 있는 손상 주제를 선정하고 있다.

소아·청소년에서 손상 환자 수는 감소했으나 2020년 이후 증가하는 경향을 보였다. 주요 손상 유형을 보면 비외상성 중증손상의 경우 중독(45.0%)이 가장 많았고, 중증외상은 추락·미끄러짐(63.5%)이 가장 많았다. 소아·청소년의 손상으로 인한 사망은 53.9%가 자해·자살로 나타났다.

응급실 내원 자해·자살 소아·청소년환자의 손상기전 중 중독이 62.0%로 가장 많았으며, 자해·자살 시도 이유는 우울과 가족 친구와의 갈등이 주요 원인으로 나타났다. 우울증 및 가족, 친구와의 갈등으로 인한 자해·자살 시도는 2014년 대비 2023년 553.1% 급증했다.

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임승관 질병관리청장은 "질병관리청은 소아·청소년의 중독으로 인한 손상을 예방하기 위해 중앙손상관리센터와 협력해 학교로 찾아가는 청소년 대상 약물중독 예방 교육을 실시할 계획"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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