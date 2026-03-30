자산·이익 모두 역대 최대 성과

군인공제회가 창립 처음으로 자산 24조원, 사업이익 1조원을 달성했다.

30일 군인공제회는 제240차 운영위원회와 제125차 대의원회를 지난 26일 열고 이같은 실적을 의결했다고 밝혔다.

이에 따라 지난해 총자산은 24조4635억원으로 집계됐다. 2022년 말 대비 65% 증가한 규모다. 3년 만에 9조6000억원 이상 자산이 늘었다.

사업이익은 1조542억원으로 창립 이래 처음으로 1조원을 넘겼다. 역시 2022년 대비 82% 급증했다. 같은 기간 회원복지사업비는 3010억원에서 6451억원으로 두 배 이상 늘었다고 강조했다.

역대 최대 규모 회원복지사업비를 환원하고도 당기순이익은 4091억원으로 역대 최대치를 기록했다. 3년 연속 3500억원이 넘는 안정적인 순이익을 달성했다고 강조했다.

공제기관 재무상태 평가의 핵심지표인 자본잉여금(공제회가 회원 원리금과 부채를 일시에 상환하고도 남는 잉여금)도 3조7650억원으로 집계됐다. 준비금적립률은 125.5%로 공제기관 중 최고 수준이라는 설명이다.

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한편 군인공제회는 기존 퇴직급여 금리(연 4.9%, 세전)를 유지하기로 결정했다. 시중은행 대비 2% 이상 높은 이자율을 변함없이 제공한다는 방침이다.

정재관 군인공제회 이사장은 "회원들의 지속적인 믿음과 성원으로 역대 최대 경영 성과를 달성할 수 있었다"라며 "튼튼한 경영 성과를 바탕으로 더 많은 회원복지를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

26일 서울 강남구 군인공제회 사옥에서 대의원회가 진행되고 있다. 군인공제회 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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