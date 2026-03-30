기장경찰서 합동점검…불법촬영 예방·여성 이용환경 개선

기장군도시관리공단이 공중화장실 내 범죄 예방을 위한 안전 강화에 나섰다.

공단은 지난 27일 기장경찰서와 함께 기장읍 도심지 소공원 내 공중화장실 11개소를 대상으로 '안심반사경' 설치와 불법촬영 예방 합동 점검을 실시했다.

이번에 설치된 안심반사경은 여성화장실 출입구에 부착돼 이용자가 거울을 통해 뒤따라오는 사람의 유무를 확인할 수 있도록 한 장치다. 이를 통해 이용객에게 심리적 안정감을 제공하는 동시에, 범죄자에게는 자신의 모습이 노출될 수 있다는 인식을 심어 범행을 사전에 억제하는 효과를 기대하고 있다.

공단은 반사경 설치와 함께 전문 탐지 장비를 활용한 불법촬영 점검도 병행했다. 환풍구, 문틈, 비데, 휴지걸이 주변 등 취약 지점을 집중 점검했으며, 점검 결과 불법 촬영 기기는 발견되지 않았다.

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공단은 관계기관과 협력해 정기적인 단속과 자체 점검을 지속 실시하고, 디지털 성범죄를 예방하는 안전한 공중화장실 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

김윤재 이사장은 "여성 대상 범죄에 대한 불안감이 커지는 상황에서 선제적인 예방 조치를 마련했다"며 "지속적인 점검과 시설 보완을 통해 이용객이 안심할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

기장군도시관리공단이 기장경찰서와기장읍 도심지 소공원 내 공중화장실 11개소를 대상으로 '안심반사경' 설치와 불법촬영 예방 합동 점검을 실시하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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