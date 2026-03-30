홍서범·조갑경 子, 불륜·양육비 미지급 논란

"자식 허물 못 살펴" 사과에도 前며느리 분노

가수 홍서범·조갑경 부부가 아들의 외도 논란과 관련해 공식 사과했으나 전 며느리 A씨가 이를 "거짓 사과"라며 정면 반박하고 나섰다. 그는 "내게 직접 사과하라"며 분통을 터뜨렸다.

가수 조갑경(사진 왼쪽), 홍서범 부부. MBC '다 컸는데 안 나가요' AD 원본보기 아이콘

A씨는 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 홍서범·조갑경 부부가 사과했다는 글을 캡처해 올리고 "대중이 아닌 본인과 아이, 제 가족들한테 사과하시라고요"라고 적었다.

그는 "난리 나니까 대중에게 사과하는 척"이라며 "입장문에서도 보니 '주장과 많이 다른'? 아니요. 모든 게 진실이니 애매하게 이야기하시겠죠"라고 했다. 이어 "인정하기는 싫고 X팔리고. 근데 본인 아들의 잘못인 거고"라며 "저와 제 가족에게 저지른 일 제대로 사과하시라"라고 했다.

A씨는 "거짓 사과. 억지 사과. 뻔뻔한 태도 그대로. 방송에 알리는데 햇수로 3년"이라고 분노했다. 그러면서 "여러분 제발 쉽게 사라지지 않게 계속 도와달라"라며 대중에 호소했다.

앞서 홍서범·조갑경 부부는 지난 28일 입장문을 내고 "아들의 이혼 소송과 관련해 대중 여러분께 실망과 불편함을 끼친 점 고개 숙여 깊이 사죄드린다"고 밝혔다. 이어 "성인인 아들의 사생활을 존중한다는 생각에 그간 이혼 과정에 개입하지 않았으나 부모로서 자식의 허물을 세밀하게 살피지 못한 부족함이 컸다"고 덧붙였다. 또한 판결에 따른 아들의 의무가 조속히 이행되도록 지도하겠다고 강조했다.

이번 논란은 홍서범·조갑경 부부의 차남 B씨가 결혼 생활 중 외도를 저지른 사실이 알려지며 불거졌다. 법조계에 따르면 대전가정법원은 지난해 9월 A씨가 제기한 위자료 소송에서 "B씨는 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하라"며 원고 일부 승소 판결을 내리고 월 80만원의 양육비 지급도 함께 명령했다.

판결문에 따르면 A씨는 2021년 8월 지인 소개로 고등학교 기간제 체육 교사인 B씨를 만나 교제하다가 2022년 3월쯤 대전 모처에서 동거를 시작했다. 이후 두 사람은 2024년 2월 결혼식을 올렸고, 같은 해 3월 A씨는 아이를 갖게 됐다.

하지만 A씨는 임신 한 달 만에 B씨가 같은 학교 기간제 교사 C씨와 외도하는 사실을 확인했다고 했다. A씨가 C씨에게 연락해 만남 중단을 요구하자 B씨는 그해 6월 짐을 챙겨 가출했다.

A씨는 같은 해 7월 대전의 한 카페로 B씨와 C씨를 불러 대화를 시도했다. C씨는 당시 A씨의 추궁에 "B씨를 매일 만난 건 아니다"라면서도 "만났을 때 성관계를 한 사실이 있다"고 시인했다.

A씨는 시부모인 홍서범과 조갑경에게 여러 차례 B씨의 외도 사실을 알렸지만, 시부모 모두 이를 방관했다는 입장인 것으로 전해졌다. 아울러 법원의 지급 명령에도 B씨 측이 아직 양육비를 주지 않고 있다고 A씨는 주장했다.

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이와 관련 홍서범·조갑경 부부 측은 "귀국 후 판결문 등을 확인하는 과정에서 그간 전달받았던 내용과 실제 사이에 차이가 있음을 확인했다"며 A씨 측 주장과 일부 입장차가 있음을 시사했다. 양육비 미지급 건에 대해서는 항소 진행에 따른 일시적 보류라고 설명했다. 현재 해당 소송은 항소심이 진행 중이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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